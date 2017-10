Ce vor discuta consilierii locali de la Medgidia în şedinţa de joi

Ce vor discuta consilierii locali de la Medgidia în ședința de joi

Joi, 31ianuarie 2013 , orele 18.00 , la Primăria Municipiului Medgidia va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local cu următoarele proiecte de hotărâri: 1. Numirea reprezentaților Consiliului Local Medgidia în Consiliile de administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Medgidia, începând cu anul școlar 2012-2013.2. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia.3.Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Medgidia.4.Aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat, pentru anul 2013.5.Aprobarea preluării din administrarea SC.APOLLO ECOTERM SRL Medgidia și transmiterea în administrarea C.J CONSTANȚA a tronsonului I din drumul de centură al Municipiului Medgidia.6.Acordul CLM pentru ratificarea Convenției civile nr.72/28.03.2012 încheiată cu SC.Westwind Mereni SRL.7.Aprobarea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str.Română, nr.54 B cu destinația construire locuință și prestări servicii.8.Aprobarea completării inventariului domeniului privat al Municipiului Medgidia.9.Aprobarea vânzării imobilului –teren, in suprafață de 28 mp, proprietate privată a Municipiului Medgidia, situat in Medgidia, str.Independenței, nr.14 C, în condițiile art.123, alin.(3) si( 4) din Legea 215/2001.10.Aprobarea radierii dreptului de folosință asupra terenului situat în întravilanul Municipiului Medgidia, str.Viilor nr.22. 11.Evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2012, ale Secretarului Municipiului Medgidia.