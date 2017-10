Ce vă miră? Cine ne conduce? Câţi aţi votat?

8

TOT RAUL SPRE BINE

Pana cand toti cetatenii vor intelege importanta participarii la vot mai este cale lunga . Absenteismul , care se manifesta in toata Europa demonstreaza ca e ceva in neregula cu democratia , cu liberalismul , cu dreapta si cu stanga . Ideea ca parlamentarii opozitiei sa demisioneze , depaseste capacitatea acestora de gandire si intelegere . Cel mult , si inca ar fi ceva , ar trebui , in semn de protest , sa nu mai participle la sedintele parlamentare . Daca plebea este considerata vinovata de actuala situatie , nu putem ignora vinovatia clasei politice . Opozitia , si asa invizibila , este formata din politicianisti de calitate inferioara . Singura schimbare pe care o vrea opozitia se rezuma la una singura : scoala-te tu ca sa ma asez eu . Dar ceva se misca . Au inceput demisiile din Parlament si din PSD si opozitia , atata cata e a devenit mai vocala . Singura nadejde ramane manifestatia de strada si reactia guvernelelor occidentale . Un exemplu ar putea fi dat de consilierii opozitiei din CJ Constanta . Sa-I intrebam de ce nu vor sa refuze participarea la sedinte alaturi de pesedisti . Profitam si de aceasta ocazie sa-l intrebam pe dl admirabil Chitac pentru ce a ales politica ? Pentru ce a vrut sa fie presedinte de organizatie si senator daca dupa obtinerea acestor demnitati s-a dat la fund ? El reprezinta categoria " oamenilor noi " cu care se lauda Dragomir ? Dl Chitac reprezinta chintesenta politicianismului roman , precum eroul lui Caragiale , Conul Leonida . Pana la urma trebuie sa ne consolam cu intelepciunea populara : incetul cu incetul se face otetul . Pana la fializaea acestui proces de fermentare . sa ne multumim cu posirca oferita generos de politicianismul romanesc .