Ce trebuie să facă locuitorii din Cernavodă care primesc ajutor social

In cadrul sedintei de consiliu extraordinara din data de 14.01.2013, s-a hotarat planul de lucrari de interes local pentru anul 2013, pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001. Proiectul initiat de primarul orasului Cernavoda, Gheorghe Hansa, a fost aprobat de cei 16 consilieri prezenti, cu urmatorul plan de actiuni si activitati:- Degajat teren de corpurile straine- strangereea cu sapa si grebla in gramezi a diferitelor materiale, frunze, gunoi etc- Curatat rigole- Se efectueaza o portiune de 0.75m lnga bordura spre axul median al strazii, adunarea materialelor rezultate de la maturat ai a celorlalte obiecte aruncate- Maturat trotuare - Se efectueaza prin maturarea trotuarelor si strazilor de nisip si alte impuritati existente- Maturat stradal- se efectueaza prin maturarea noroiului, nisipului, prafului si a altor impuritati- Curatat teren de iarba si buruieni pe spatiul verde din interiorul unor institutii publice- Extragerea buruienilor cu unelete de plivit, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, caratul lor pana la alei prin purtarea directa- Udarea suprafetelor cu furtunul spatiul verde- Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa, udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii..- Mobilizarea manuala a solului(interiorul spatiilor verzi din cadrul unor institutii publice)- Cuprinde saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor, nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla- Rectificarea marginilor la peluze(din interiorul unor institutii publice)- Cuprinde taierea cu casmaua a marginilor, strangerea si transportul materialului rezultat din rectificarea la marginea zonei- Degajat zapada- indepartarea zapezii cu mijloace manuale si imprastiat material antiderapant- Alte activitati de interes si utilitate publica- diferite activitati ocazionale de producere a unor fenomene naturale.(Tabel atasat)Mentionam ca in Cernavoda 418 de persoane beneficiaza de ajutor social, din care 152 sunt prestatori de lucrari de interes local. Conform legii 416/2008, o persoana beneficiara presteaza 31 de zile pe luna, pentru 125 de lei, o familie formata din 2 persoane presteaza 55 de ore pe luna pentru 315 lei, iar o familie formata din 3 persoane presteaza 77 de ore pentru 390 de lei.