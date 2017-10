Ce teme de interes pentru Constanţa vizează candidaţii PDL la europarlamentare

Ce teme de interes pentru Constanța vizează candidații PDL la europarlamentare

Organizația Județeană Constanța a Partidului Democrat Liberal a propus candidaților partidului la alegerile europarlamentare trei teme de interes pentru județul nostru. Prin vocea președintelui Gigi Chiru, PDL Constanța a adus în atenția candidaților următoarele subiecte: strategia pentru Marea Neagră, master plan-ul Portului Con-stanța și Dobrogea Energetică.Senatorul Gigi Chiru spune că locuitorii Constanței trebuie să înțeleagă faptul că PDL va apăra Portul Constanța, dar asta poate fi posibil numai cu ajutorul euro-parlamentarilor partidului.„Eu îi invit pe cetățenii județului Constanța să susțină Partidul Democrat Li-beral. Participarea constănțenilor la alegerile europarlamentare, prin susținerea acordată PDL-ului, ne dă șansa de a avea o putere mai mare pentru a apăra peste 40.000 de familii care trăiesc de pe urma activității portuare. Acesta este beneficiul votului de pe 25 mai. Susținerea PDL înseamnă susținerea activi-tății economice din Portul Constanța, inima economică a județului. Miza noastră este crearea de noi locuri de muncă, pentru un Port modern și european”, a de-clarat parlamentarul.El a mai adăugat că, pentru a atinge aceste obiective, promovarea la nivelul Parlamentului European a unui proiect de master plan pentru Portul Constanța reprezintă o prioritate pentru Partidul Democrat Liberal.„Vorbim despre un master plan la nivel național, unul care să implice Portul Constanța la nivel european. Avem unul dintre cele mai mari porturi din Europa, un port care, la vremea lui, a făcut istorie, dar care, de ani de zile, a fost lăsat de izbeliște. Avem un port care are nevoie de modernizarea infrastructurii, de deschidere către lume, care are dreptul și nevoia să-și recapete renumele și funcționalitatea de principală poartă de transport către Asia și Orient. Avem un Canal, parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea Nordului (prin Canalul Rin-Main-Dunăre). Este al treilea ca mărime din lume după canalele Suez și Panama și are o deosebită importanță strategică și comercială. Ar trebui să aducă mărfuri prin portul Constanța, însă nu o face, nicidecum așa cum ar trebui. Considerăm că acest canal merită să facă parte, cu adevărat, din viața portului, iar portul, la rândul său, să fie parte dintr-o strategie care să-l aducă în rând cu cele mai mari porturi europene”, a mai declarat senatorul Gigi Chiru, președintele PDL Constanța.