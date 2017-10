Ce taxe şi impozite vor plăti constănţenii în 2017

Ce taxe și impozite vor plăti constănțenii în 2017

Primăria Constanța a stabilit cuantumul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017, acesta urmând să fie aprobat în ședința de Consiliu Local de mâine.În mare parte, taxele și impozitele pe care le vor plăti constănțenii vor rămâne neschimbate la anul, excepție făcând persoanele juridice care vor avea de achitat noi contribuții la bugetul local.Astfel, impozitele pe terenuri, locuințe și autovehicule vor rămâne la același nivel ca în 2016.Potrivit proiectului publicat de Primăria Constanța, în zona A, valoarea impozabilă pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori de cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, cu instalație termică, de apă, de canalizare și de încălzire, este, la fel ca și anul trecut, 1.200 de lei pe metru pătrat, iar pentru cele fără utilități este de 720 de lei. În cazul clădirilor cu pereți exteriori din lemn, piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, prevăzute cu instalații, valoarea impozabilă rămâne de 360 de lei pe metru pătrat iar, pentru cele fără instalații, 240 de lei.În zonele B, C și D, calculul pornește de la valoarea impozabilă de 1.000 de lei pentru clădirile din beton cu toate utilitățile, de la 600 de lei pentru cele fără utilități, de la 300 de lei pentru cele din lemn sau din piatră naturală, cu instalații, și 200 de lei fără instalații.În ceea ce privește impozitul pe teren, și el rămâne neschimbat. SPIT a stabilit același nivel al impozitelor pe clădiri și pe terenuri, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Astfel, pentru terenurile din zona A, valoarea impozabilă pentru 2017 este de 10.316 lei pe hectar, pentru cele din zona B - 6.499 de lei pe hectar, pentru zona C - 4.477 lei pe hectar și, în zona D, 2.113 lei pe hectar.Taxa de salubrizare rămâne la 3 lei de persoană, pe lună, pentru toți locuitorii municipiului, indiferent de venitul aces-tora. Persoanele juridice nu plătesc taxa de salubrizare, însă sunt obligate să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse.Taxa de promovare în stațiunea MamaiaPrimăria Constanța va menține în 2017 taxa de promovare a stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță. Potrivit municipalității, „prezenta taxă este instituită ca taxă specială din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic”.Taxa este anuală și stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță, după cum urmează: hoteluri - 4.000 lei/an; moteluri, vile, pensiuni, campinguri - 1.000 lei; cluburi, discoteci, cazinouri - 4.000 lei; agrement turistic cu alimentație publică - 2.750 lei, fără alimentație publică 1.750 lei; restaurante, fast-food-uri, baruri, cofetări, patiserii - între 2.000 și 3.500 lei; farmacii, săli de jocuri, ateliere foto, spălătorii auto - 2.000 lei; autocare, microbuze, trenulețe ambarcațiuni cu scop turistic - 1.000 lei; comerț ambulant - 400 lei; terenuri amenajate pentru activități sportive 100 lei.De asemenea, se va percepe taxă pentru parcarea în Parcarea Verde su-praetajată (zona Spitalului Județean). Persoanele fizice și juridice pot parca gratuit autoturismele în incinta Parcării Verzi pe o durată de maxim 4 ore, după care vor trebui să achite o taxă în valoare de 1,5 lei/oră.Cine vrea să se căsătorească sau să divorțeze în 2017, trebuie să știe că taxele nu sunt de neglijat. Spre exemplu, taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbătorile legale) este de 350 lei, în timp ce taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se ridică la 1.500 lei. Pentru cei mai puțin norocoși, taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este de 500 lei.„Taxele cresc, constănțenii plătesc, dar ce se întâmplă cu aceste sume?“Consilierii locali liberali consideră însă că unele dintre taxele locale ar trebui fundamentate mult mai bine. Iar cheltuirea banilor ar trebui să se facă mai transparent.„Consider ca înainte de a crește valoarea taxei de promovare sau revenirea ei la valoarea anului 2015, ar trebui pre-zentată o analiză privind impactul promovării realizate în anii anteriori și ce anume se previzionează pentru anul 2017 privind cheltuirea acestor bani. Plătitorii sunt îndreptățiți să dezbată pe marginea acestui subiect și să solicite modificări, însă fără a avea la dispoziție date concrete nu știu cum ar putea să o facă. Mai mult decât atât, consider necesară modificarea HCL-ului cu privire la ponderea acestor sume, prin care procentul alocat stațiunii Mamaia să fie de 60%, iar diferența de 40% să fie utilizată în scopul promovării turismului în orașul Constanța. Este necesară promovarea către turiști a obiectivelor din interiorul orașului, cum ar fi muzeele, siturile arheologice, Delfinariu, Acvariu și toate celelalte obiective. (…)Taxele cresc, constănțenii plătesc, dar nimeni nu prezintă concret ce se întâmplă cu aceste sume, din ce motiv cresc și care este impactul în urma cheltuirii lor, iar aici mă refer la cifre și nu povești”, a punctat consilierul local PNL Cristina Văsii.