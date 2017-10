Ce surprize vă aşteaptă la "Zilele comunei Siliştea"

Ce surprize vă așteaptă la "Zilele comunei Siliștea"

Aniversarea „Zilelor comunei Siliștea” a ajuns în acest an la cea de-a 10-a ediție. Evenimentul are loc an de an, în luna august, și este așteptat cu multă nerăbdare de locuitori datorită surprizelor pregătite de primarul Mihai Soare. În acest an, petrecerile se vor desfășura în perioada 14 - 15 august, iar programul de sărbătoare cuprinde multe activități culturale, spectacole și concursuri.Mâine, în prima zi de sărbătoare, începând cu ora 16.00, va avea loc Cupa Siliștei la fotbal 2012. În cadrul acestei competiții vor susține meciuri echipele Steaua Speranței Siliștea I, Steaua Speranței Siliștea II, Sportul Tortoman și ACS Municipal Constanța.Tot mâine vor avea loc diverse concursuri cum ar fi „aruncarea greutății”, „căratul nevestei”, „cel mai bun băutor de bere” și „trage funia”. De la ora 20.00, cei prezenți vor fi încântați cu un spectacol ce va cuprinde muzică și umor. Pe scenă vor urca Maricica Mihoianu de la Iași, DJ Costel, Nea Mitică de la Vaslui. Totodată, va avea loc un spectacol susținut de ansamblul folcloric „Silișteanca”. De asemenea, vor evolua soliștii vocali Andreea Stere, Cătălina Moise, Florentina Bălan, Anișoara Opreanu, Florentina Crișu. Coregrafia este asigurată de Dumitru Ene iar conducerea muzicală este asigurată de Daniel Mititelu. Tot mâine seară, tinerii vor avea parte de o discotecă în aer liber cu DJ Michael și DJ Gabriel. Spectacolul va continua și miercuri seara, de la ora 19.00 unde este așteptată să cânte „Minodora la Maxim” acompaniată de Liviu, Alexandru Moraru și solistul de muzică populară Mihai Boca. Un alt spectacol va fi cel de folclor susținut de Ansamblul „Silișteanca” care o are ca solist vocal pe Liliana Moraru. Totodată, va cânta Dan Chirăscu, Etno, Aurel Mihai și „Frații Buzoieni”. Seara se va încheia cu o discotecă în aer liber și un spectaculos foc de artificii.