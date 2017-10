Ce străzi din Medgidia vor fi reabilitate în acest an

În urmă cu un an, reprezentanții Primăriei municipiului Medgidia au realizat un „Plan multianual pentru întreținerea și moderni-zarea sistemului rutier din municipiu Medgidia” prin care se urmărește reabilitarea tuturor străzilor din municipiu în termen de cinci ani.„Ca urmare a unei proceduri de achiziție publică, în data de 24 ianuarie 2013, s-a semnat contractul de proiectare și execuție reabilitare sistem rutier străzi în municipiul Medgidia - faza I, cu societatea Smart Development CO S.R.L , din Voluntari, județul Ilfov, pentru asfaltarea a 13 străzi din municipiu. La acestea, se adaugă o suprafață de 31.800 metri pătrați de alei între blocuri. Valoarea totală a contractului este de 9.188.059,10 lei fără TVA. Lucrările contractate urmează să se realizeze într-un termen de cinci luni de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor”, a spus primarul Marian Iordache.Potrivit proiectului, lungimea străzilor este de 4,6 kilometri, la care se adaugă o suprafață de 31.800 metri pătrați de alei între blocuri, conform studiului de fezabilitate. Străzile cuprinse în contract ce urmează a fi asfaltate în cursul acestui an, sunt Theodor Amman, Luminii, Dropiilor, Panairului, Plopilor, Griviței (între Decebal și Viilor), Siretului (între Mărgăritarului și Jiului), Sucevei, Jiului (între Siretului și Poporului), Hidrofor, Spitalului (între Republicii și Ion Creangă), Haraciu și Ion Creangă (între Republicii și Mărgăritarului).Pentru asfaltarea celorlalte străzi cuprinse în faza a doua a planului multianual, procedura de achiziție ar putea avea loc la sfârșitul anului în curs.