Ce strategie are USL privind construcţia de autostrăzi

Ce strategie are USL privind construcția de autostrăzi

Strategia pe care o propune USL în privința construcției de autostrăzi are în vedere ca orizont posibil de realizare anul 2018, a declarat premierul Victor Ponta, ieri, la prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Rețelei de Autostrăzi 2014-2018 grupurilor parlamentare reunite ale USL. Ponta le-a propus parlamentarilor USL ca strategia Uniunii privind construcția de autostrăzi să fie transpusă într-o lege care să oblige guvernele viitoare la continuarea proiectelor ce vor fi continuate sau demarate. „Pe baza discuțiilor pe care le-am avut și în Guvern, și cu parlamentari care au muncit la această idee generală, aș vrea să vă prezint un proiect important al USL, dar care este și un proiect al României în ansamblu, acela de a avea în mod realist o rețea de autostrăzi care să fie construită, nu doar proiectată și am stabilit anul 2018 ca orizont posibil de realizare a acestor autostrăzi. Nu întâmplător, anul 2018 este anul în care se împlinesc 100 de ani de când România a fost unită politic, dar nu este unită ca infrastructură”, a afirmat premierul. Ponta a subliniat că strategia privind autostrăzile se dorește a fi un mesaj important prin care USL vrea să arate ce anume poate face. „Proiecte și hărți au făcut foarte mulți înainte, dar între 1997-2000 am avut un ministru al Transporturilor care a zis că România nu are nevoie de autostrăzi. După 2000 s-au făcut foarte multe hărți, dar foarte puține lucruri în mod real. Vreau să vă rog, după ce o să fac această prezentare, să discutați în comisiile de specialitate cum putem îmbunătăți această strategie, ținând cont de realitate și de resursele financiare. Și, dacă veți fi de acord, este și ideea unuia dintre colegii noștri parlamentari, dacă sunteți de acord, să facem un proiect de lege din strategia de construcție a autostrăzilor, care să fie votat de către Parlament și care să rămână ca o obligație pentru viitoarele guverne și pentru ca ceea ce am început să nu oprim și să o luăm de la capăt”, a spus premierul. Ponta a precizat că, în acest moment, România are 500 de kilometri de autostrăzi.