Ce spune Victor Ponta despre PRU

Deputatul social-democrat Victor Ponta a afirmat, la un post de televiziune, că nu a discutat cu conducerea PSD despre Partidul România Unită, dar subliniază că România are nevoie "de un partid și de o mișcare politică autentică, nu creată prin laboratoare".El a declarat, la la B1 TV, că o nouă structură politică de tip PRU ar putea obține până la 10% din voturi la alegerile parlamentare din 11 decembrie."Cred în faptul că există și un electorat și o nevoie în România de un partid și de o mișcare politică autentică, nu creată prin laboratoare sau chestii de astea de acum 25 de ani. Eu cred că și pentru PSD, și pentru România ar fi bine să avem un partid național sau naționalist, dacă vreți, dar în sens modern, nu în sensul exceselor. (...) Cred în această idee, cred că e bine pentru mulți alegători", a afirmat Ponta.El este de părere că electoratul PRU "așteaptă un mesaj mai puțin convențional". Ponta a mai precizat că nu a discutat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, pe tema PRU.Pe de altă parte, el se declară convins că, dacă va intra în Parlament, PRU nu va face alianță cu PNL, ci cu PSD."Eu nu văd PRU, dacă intră în Parlament, că se va alia cu PNL să facă guvern de tehnocrați. Și atunci, cu cine să facă? Nici nu o să facă PRU 50% să își facă guvern. De aia am susținut mereu ALDE, pentru că am fost convins că nu îi voi vedea niciodată pe Daniel Constantin și pe Tăriceanu bătând palma cu PNL", a mai precizat Victor Ponta.