Ce spune Vasile Blaga despre o eventuală colaborare cu Elena Udrea

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PDL, Vasile Blaga, a fost întrebat dacă este dispus să treacă peste orgolii și să colaboreze cu Elena Udrea, în noua construcție politică de dreapta, el răspunzând: „Nu văd posibilă o astfel de colaborare, nu cred că și-o va dori nici domnia sa”.El a declarat că nu are niciun motiv să demisioneze din funcția de președinte al partidului în urma rezultatului la europarlamentare.„În această perioadă, cel mai lovit partid a fost PDL, pentru că noi nu am avut în față numai adversarul, PSD și PNL, ci am avut ca adversari și foști colegi din partid de la noi. Ținta lor nu a fost PSD, din păcate, a fost PDL și structurile lui. Vorbim despre PMP”, a spus Blaga.Întrebat dacă el, personal, este dispus să treacă peste orgolii și să colaboreze cu Elena Udrea, Blaga a spus: „Nu văd posibilă o astfel de colaborare, nu cred că și-o va dori nici domnia sa. Cu domnia sa, personal, nu. Eu trec peste orice orgolii, în ceea ce mă privește, dar nu pot trece peste cei care atacă nemeritat acest partid, cei care s-au bucurat la un moment dat de susținerea acestui partid”, a spus Blaga.El a fost întrebat dacă ar vota pentru Elena Udrea în cazul în care aceasta ar ajunge în cursa prezidențială: „Niciodată! Pentru că o cunosc prea bine, am fost colegi de Guvern, am fost colegi de partid, și mai ales i-am văzut modul de comportare și în această campanie electorală. Nu are profilul de președinte”, a declarat liderul PDL.Totodată, președintele PDL a spus că nu are nimic împotrivă ca mare parte dintre cei care au plecat la PMP să se întoarcă în partid, însă fără Elena Udrea.