Ce spune Traian Băsescu după ce numele său a apărut în valiza TelDrum







Redăm, integral, postarea Facebook:



”Pentru bună regulă și pentru a preveni speculațiile, fac următoarele clarificări :







Înțeleg că în deja celebra valiză „găsită pe câmp” și care ar conține acte ale firmei TELDRUM, s-ar fi găsit și o agendă cu numere de telefon aparținând unui manager al firmei și că în agendă se află și numele meu, drept pentru care fac următoarele perecizări :



1. Numărul meu de telefon (mobil și fix) este public cunoscut și se poate afla în agenda oricărei persoane ;



2. Nu am cunoscut, nu am întâlnit voit și nu am vorbit niciodată la telefon sau direct cu oameni din conducerea TELDRUM .



Să aveți o zi bună !”, scrie Traian Băsescu.

