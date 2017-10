Ce spune Tăriceanu despre o alianţă politică la alegeri cu PSD

Ce spune Tăriceanu despre o alianță politică la alegeri cu PSD

Copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, azi, că ALDE nu are în vedere o viitoare colaborare cu PSD, la alegerile de anul acesta, punctând însă că cele două partide pot colabora în continuare, "și în Parlament, și în afara Parlamentului"."O relație colegială, bazată pe buna colaborare pe care am avut-o atâta vreme cât am făcut parte împreună din coaliția de guvernare. Avem o relație politică ce cred eu că trebuie să continue în măsura în care avem un interes comun — tot ceea ce am construit în acești trei ani—, avem un bilanț pozitiv, pe care cred că trebuie să ni-l apărăm", a precizat Tăriceanu, într-o conferință de presă.În acest context, Tăriceanu a precizat că cele două partide pot colabora în continuare, "și în Parlament, și în afara Parlamentului", dar lucrul acesta nu înseamnă o alianță politică pentru alegeri, scrie realitatea.net