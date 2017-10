Ce spune Radu Mazăre despre limitarea mandatelor de primari

3

numiti de guvern, deci sunt ministry pentru zona respectiva. Daca sunt alesi, judetul devine stat in stat. Nu-s guvernatori, ca-n SUA. Dar consilierii judeteni, ar trebui alesi, ca si consilierii locali. Functia de presedinte al CJ, ar trebui desfiintata si sarcinile impartite intre CJ si prefect! Primarii si ceilalti, isi pot organiza o mafie locala mai puternica decat presedintele, care e foarte sus. Si pot abuza de functie si realegere decenii in sir. Votul popular poate fi masluit si manipulat la nivel local. De aici necesitatea doar a 2 mandate. Si trebuie revazuta si alegerea autoritatilor locale doar intr-un tur de scrutin. E nevoie de 2, mai ales daca populatia nu vine in procent de minim 51% la urne.