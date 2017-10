Ce spune prefectul Palaz despre campania pentru referendumul de duminică

În cadrul întrevederii de astăzi de la Prefectura Constanța, prefectul Claudiu Palaz a vorbit despre referendumul organizat de Consiliul Județean Constanța. "Campania care se duce acum este sub orice limită. Nu are nicio legătură o eventuală reorganizare care să menționeze ceea ce se spune acum de către angajații CJC. Este o minciună în ceea ce privește organizarea referendumului. Pliantul privind campania referndumului nu are legătură cu realitatea. Este un referendum priva pentru a păstra scaunul lui Nicușor Constantinescu", a declarat prefectul.