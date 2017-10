Ce spune Ponta despre Legea achiziţiilor publice

Ce spune Ponta despre Legea achizițiilor publice

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că va mai analiza Legea achizițiilor publice, modificată recent, arătând însă că actul normativ a fost promulgat de președintele Traian Băsescu. Întrebat dacă intenționează să aducă legea la forma inițială, premierul a răspuns: "O să fac o analiză, pentru că din moment ce a promulgat-o președintele înseamnă că e bună, nu?!".Legea 193/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 28 iunie. Din momentul intrării în vigoare, companiile de stat nu mai sunt obligate să organizeze licitații până la un anumit prag valoric, care a fost dublat. Legea ridică plafonul de achiziții de bunuri și servicii fără licitație de la 15.000 la 30.000 de lei, iar la lucrări de la 30.000 la 100.000 de lei.Președintele Traian Băsescu a explicat pe 4 iunie de ce a promulgat legea achizițiilor publice, potrivit căreia cresc valorile până la care se pot face achiziții fără licitație. Traian Băsescu a declarat că au existat solicitări de a nu promulga această lege chiar de la reprezentanți ai PDL. "Am fost un susținător al creșterii plafoanelor încă din timpul Guvernării Boc. Plafoanele europene merg până la 200.000 euro pentru servicii și 5 milioane de lei pentru lucrări. România stă cu maxim 50.000 euro, ceea ce face imposibilă cheltuirea banilor pentru plafoane mici. Ar putea merge mult mai repede programele de 5 milioane de euro. Am promulgat legea, aveam conștiința încărcată dacă nu eram atent la ea. La lucrări mici se iau oferte, se fac niște documente care să îmi permită să am mai multe oferte, dar nu stau cu procedura licitației care mă duce la 120 de zile, ca la licitație de 150 milioane de euro ca la calea ferată. Este o chestiune de supraveghere. Partea cealaltă este acuzația că se poate fura. Avem instituții de supraveghere, să supravegheze", a spus președintele Traian Băsescu.