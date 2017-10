Ce spune Monica Macovei despre Mona Pivniceru

Europarlamentarul PDL Monica Macovei spune că Mona Pivniceru "este un personaj exotic" și îi reamintește acesteia că nu trebuie să facă "nicio propunere de numire sau revocare a procurorilor cu funcții de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT" atât cât timp există un președinte interimar."Reamintesc doamnei Pivniceru că nu trebuie să facă nicio propunere de numire sau revocare a procurorilor cu funcții de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT, cât timp există un președinte interimar, potrivit cerințelor Comisiei Europene din 18 iulie 2012", a declarat, luni, pentru MEDIAFAX Monica Macovei, fost ministru al Justiției.Macovei a mai spus că Mona Pivniceru "este un personaj exotic" și că "este prietenă cu familia Costiniu, judecătorul condamnat pentru fapte de corupție"."Este un personaj exotic, este prietenă cu familia Costiniu, judecătorul condamnat pentru fapte de corupție. Am remarcat că Mona Pivniceru are un discurs asemănător cu discursul politicienilor. Vă amintiți ce spunea despre dosarul «Trofeul Calității», că e proces politic și justiția e folosită ca monedă politică? Asta am auzit numai din partea politicienilor inculpați și a prietenilor lor. Un judecător n-ar trebui să facă astfel de aprecieri, rolul lui este tocmai să se țină departe de influențele politice, să le respingă, să nu cedeze", a mai spus Monica Macovei.Ea a precizat că Mona Pivniceru trebuie să-și dea demisia din funcția de judecător, întrucât, potrivit Constituției, aceasta este incompatibilă cu "orice altă funcție publică, deci și cu cea de ministru"."Dincolo de personajul în sine, doamna Pivniceru trebuie să-și dea demisia din funcția de judecător pentru că această funcție de judecător este incompatibilă, potrivit art. 125 alin. 3 din Constituție, cu orice altă funcție publică, deci și cu cea de ministru", a adăugat Macovei.Mona Pivniceru, actual judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost propusă de liberali pentru portofoliul Justiției.