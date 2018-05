Ce spune ministrul Tudorel Toader despre o eventuală înscriere în PSD

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, ieri, la Constanța că nu intenționează să se înscrie în vreun partid politic deoarece nu este pregătit structural pentru a fi om politic.El a adăugat că a refuzat oferta primită la alegerile parlamentare de a candida pe prima poziție pe listele unui partid aflat acum în opoziție.Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă a primit o ofertă din partea PSD pentru a se înscrie în partid, Tudorel Toader a spus că, în urmă cu doi ani, ar fi putut ajunge în Parlament, dacă accepta oferta, din partea unui partid aflat acum în opoziție, de a candida pe primul loc pe lista electorală pentru un post de senator.„Am terminat ca judecător în iulie 2016. Din februarie 2016, am candidat și am devenit rectorul Universității din Iași. M-am suspendat din rector ca să îmi termin mandatul de judecător, am revenit rector activ până am devenit ministru. O să se supere unii, dar vă asigur că este adevărat, când era campania pentru alegerile parlamentare, aveam o ofertă absolut insistentă de a fi primul pe listă la senatori din partea unei formațiuni reprezentative în opoziție astăzi. Am spus nu, motivând că eu nu sunt pregătit în structura mea să fiu om politic. Să treci de la rigoarea dreptului penal partea specială, unde e și pedeapsa, unde trebuie să știi și o virgulă și o literă, e distanță mare la o retorică politică. Nu am acceptat să devin senator sau deputat, nu m-am înscris și nici nu sunt membrul niciunui partid”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.