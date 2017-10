Ce spune Mazăre despre limitarea mandatelor de primari

Primarul Radu Mazăre a declarat că propunerea vicepremierului Liviu Dragnea cu privire la limitarea la două a mandatelor de primar nu ar fi „o idee strălucită“. Cu toate acestea, el a spus că în ceea ce îl privește nu l-ar afecta în niciun fel.„Nu știu dacă mai am chef, putere și dacă mai am nervi să mai duc chestiunea asta. Totuși nu cred că este în regulă. Mandatele sunt limitate la președinți și este normal pentru că șefii de stat controlează structuri de putere ca nu cumva să ajungă dintr-un președinte, un dictator. La primar, îl tăvălești când în stânga, când în dreapta și cred că e dreptul populației să aleagă și pe cât timp. Repet nu e valabil pentru mine pentru că nu am de gând să mai stau atâtea mandate”, a declarat Radu Mazăre.