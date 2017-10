Ce spune liderul UNPR, Gabriel Oprea, despre preluarea Ministerului Justiției

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriel Oprea recunoaște într-un interviu pentru Adevărul că este interesat de Ministerul Justiției, dar spune că "nu este nimic oficial".Întrebat dacă a preluat UNPR Ministerul Justiției, Oprea a spus: "Dincolo de legende, de ipoteze de lucru, în momentul în care în Guvern se face ceva serios, este public. Despre domnul Cazanciuc am o părere foarte bună. Îmi amintesc că eram în anul 2000, eu eram șef la rezervele statului, domnul Cazanciuc era adjunctul lui Victor Ponta, îl cunosc și îl apreciez".Chestionat dacă a semnat Cazanciuc cu UNPR, vicepremierul a răspuns: "N-a semnat nimic. Nu neg că UNPR are un interes pentru ministerul Justiției, dar nu este nimic oficial. Sunt discuții, dar s-a semnat nimic. Nu neg că UNPR are un interes pentru Ministerul Justiției, dar nu este nimic oficial, să fie clar", citează cotidianul.ro.Surse politice anunțau miercuri că UNPR va prelua Ministerul Justiției cu ministrul Robert Cazanciuc cu tot.