Ce spune Klaus Iohanis despre întâlnirea cu Familia Regală

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 1.200 de persoane l-au sărbătorit ieri, la Palatul Elisabeta din București, pe Regele Mihai I, cu ocazia zilei sale de naștere. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, a venit la Palat, unde a fost invitat la un prânz privat cu Regele Mihai I. Într-un mesaj postat pe Facebook, Klaus Iohannis a afirmat:"Ieri, la Palatul Elisabeta, am avut o întâlnire emoționantă cu Majestatea Sa Regele Mihai I și cu Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu. Nu cred că e o întâmplare faptul că sunt primul Președinte ales al României care, înainte de învestire, face o vizită Familiei Regale. Îmi doresc foarte mult ca, în mandatul meu, relația cu Casa Regală să fie una instituțională și protocolară, nu de tip executiv sau de colaborare. Evenimentele publice din ultimii ani în care a fost implicată Casa Regală arată că rostul ei nu s-a încheiat: dimpotrivă, românii își arată admirația și recunoștința pentru eforturile ei.Sper că națiunea română va vedea în continuare în Familia Regală o sursă de mândrie, identitate și continuitate. De aceea, am toate motivele să cred că respectul românilor pentru Coroană va fi mai profund și mai cuprinzător în anii următori.Precizare: unele instituții de presă au relatat ieri că l-aș fi invitat pe Regele Mihai la ceremonia mea de învestire. Informația eronată a fost preluată de pe o pagină de Facebook care nu îmi aparține. Nu am adresat o astfel de invitație pentru că pur și simplu așa ceva nu se face."