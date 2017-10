Ce spune Iohannis despre dispariţia Institutului Cantacuzino

Ce spune Iohannis despre dispariția Institutului Cantacuzino

Miercuri, 13 Mai 2015

Președintele Klaus Iohannis a declarat azi că este "inadmisibil" ca Institutul Cantacuzino să dispară."Nu am venit mai devreme pentru că am vrut să văd dacă se rezolvă problema. Am văzut că nu se clarifică lucrurile și atunci am vrut să vin personal să discut cu conducerea, să găsim soluții. Este inadmisibil sau exclus să dispară institutul", le-a spus Iohannis angajaților Institutului Cantacuzino cu ocazia vizitei pe care o face la instituție.El a arătat că este o mare problemă dacă specialiștii pleacă și le-a transmis să aibă "un pic de speranță și optimism".Angajații institutului s-au plâns că nu și-au primit salariile și i-au transmis șefului statului că acesta îi determină să nu își piardă speranța, scrie Agerpres.Situația institutului este critică, ținând cont de faptul că are datorii de aproximativ 5 milioane de euro, conturile blocate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, se confruntă cu sistarea producției de vaccinuri și cu angajați care nu își primesc salariile la timp.