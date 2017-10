Ce spune Gorghiu despre înlocuirea lui Tăriceanu

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat că liberalii vor solicita înlocuirea președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în momentul în care vor strânge numărul necesar de semnături pentru inițierea acestei proceduri - și anume jumătate plus unu din totalul senatorilor."Nu o să facem niciodată niciun compromis nici cu PSD, nici cu UNPR, nici cu altcineva de pe stânga, care, din punctul nostru de vedere, nu reprezintă vreun exemplu de credibilitate. Am spus că inițiem acest demers, colegii mei fac toate eforturile să coaguleze acel număr de jumătate plus unu, pentru ca demersul să aibă succes, pentru că inițierea procedurii nu înseamnă neapărat succesul acestei proceduri. În momentul în care vom avea jumătate plus unu numărul de semnături din totalul Senatului atunci vom depune acest lucru. Nu am spus că am renunțat, nici nu vom spune că vom merge înainte, vă spun că lucrăm la acest demers, vom vedea ce putem să facem", a spus Alina Gorghiu, la Parlament, citată de Agerpres.