Ce spune Gheorghe Dragomir despre reducerea CAS

1

Domnule Dragomir Gheorghe ai distrus PNL

Domnule Dragomir Gheorghe ai distrus PNL Cernavoda, ai distrus PNL Navodari, ai distrus PNL Mangalia, ai reusit prin imbarligaturile tale sa distrugi PNL in tot judetul Constanta, dar ce conteaza dumneata trebuie sa te mentii in functia de parlamentar, in rest dupa dumneata POTOPUL