Ce spune fostul premier Cioloș despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Constituția României spune foarte clar care sunt prerogativele fiecărei puteri în stat și nu ar trebui să existe o controversă pe tema mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vineri fostul premier Dacian Cioloș.„N-ar trebui să fie nicio controversă aici într-un stat democratic în care Constituția spune clar care sunt prerogativele fiecărei puteri în stat. Și am respectat lucrul ăsta cât am fost prim ministru. Președintele are o prerogativă clară legată de politica externă, deci cred că, din câte înțeleg din declarațiile domnului președinte, domnul președinte nu a fost consultat. Sigur că Guvernul are și marja lui de libertate de a lua anumite decizii, dar pe aceste subiecte legate de politică externă, subiecte sensibile în care președintele este și un factor de asigurare a continuității, pentru că doamna Dăncilă abia ce a venit premier - au mai fost câțiva în urma dânsei - de când subiectul ăsta se află pe agendă. Și mi se pare cel puțin nefiresc, și asta îmi ridică semne de întrebare, de ce nu a fost consultat președintele pe acest subiect”, a declarat Dacian Cioloș.Potrivit acestuia, dincolo de aceste aspecte, subiectul este unul sensibil la nivel internațional, care nu vizează doar relația României cu Israelul, ci riscă să afecteze poziționarea României în cadrul unor instituții internaționale și poate chiar decredibilizarea României vizavi de anumiți parteneri, pentru că președintele a luat o anumită poziție - cel care e în măsură să facă lucrul acesta.Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunțat, recent, președintele PSD, Liviu Dragnea.