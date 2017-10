Ce spune Florin Mitroi despre acuzaţiile aduse de Agenţia Naţională de Integritate

Ce spune Florin Mitroi despre acuzațiile aduse de Agenția Națională de Integritate

Vizavi de raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care a fost declarat incompatibil, primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi a transmis un comunicat de presă în care precizează punctul său de vedere vizavi de acuzațiile care i se aduc.„Consiliul Local al Comunei Valu lui Traian a devenit acționar RAJA în iulie 2007, în timpul primului meu mandat de primar. În aprilie 2008, deci 8 luni mai târziu, fără să mi se semnaleze vreodată vreo incompatibilitate de către cineva, am luat de bunăvoie măsura preventivă de a iniția un proiect de hotărâre de Con-siliu Local prin care să fie delegată ca reprezentant în acționariatul RAJA o altă persoană. Menționez de asemenea că, chiar și în perioada în care eram împuternicit eu de către CL, nu am participat la ședințe sau întruniri ale RAJA, delegând cu fiecare ocazie pe altcineva”, spune Florin Mitroi într-un comunicat de presă remis ieri.El a mai precizat că, un aspect foarte important de reținut este că, la momentul lui 2007, atât proiectul de hotărâre de consiliu cât și hotărârea în sine i-au fost înaintate deja, redac-tate de către Consiliul Județean Constanta, sub semnătura președintelui acestuia, Nicușor Daniel Constantinescu. Mitroi a mai precizat că, după aprobarea în ședința de Consiliu Local, hotărârea a fost doar semnată și trimisă mai departe, exact în aceeași formă în care fusese primită pentru semnat - cu delegarea primarului ca repre-zentant, așa cum s-a trimis către toate primăriile din județ. „La acel moment reprezentanții Consiliului Județean au insistat ca textul hotărârii să nu fie modificat și nu au sesizat vreo incompatibilitate.Nici în perioada în care am fost numit reprezentant al Consiliului Local și nici ulterior nu se poate discuta de obținerea vreunui venit care să decurgă din această calitate. Consiliul Local nu a beneficiat de fonduri atrase sau alocate prin RAJA și, cu atât mai puțin, eu personal. Situația regretabilă creată nu se datorează faptului că aș fi fost acționar într-o societate aducătoare de venituri, ci faptului că am fost numit ca reprezentant într-o regie autonomă de pe urma căreia comuna pe care o conduc nu a avut niciun beneficiu. Ținând cont și de faptul că nici eu nici Consiliul Local nu am solicitat aceste calități - de acționar și respectiv reprezentant - consider că sunt acuzat de o încălcare a legii care nu a fost nici voită, nici făcută în cunoștință de cauză, nici nu a produs efecte”, se mai arată în comunicat. Mitroi mai susține că, din păcate, nu ar fi fost posibil să se autosesizeze în legătură cu presupusa sa incompatibilitate având în vedere că documentația i-a fost pusă la dispoziție de către Consiliul Județean și că, mai mult chiar, toți primarii și chiar președintele CJC ocupau și ocupă în continuare funcții chiar de conducere în acționariatul RAJA, fără a fi deranjați de vreo acuzație de incompatibilitate.