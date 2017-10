Ce spune Eugen Nicolescu în cadrul şedinţei pentru suspendarea preşedintelui

Ce spune Eugen Nicolescu în cadrul ședinței pentru suspendarea președintelui

Deputatul PNL Eugen Nicolăescu a luat cuvântul la microfon în cadrul ședinței pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu.„Acest regim neconstituțional a supus instituțiile statului unui abuz fără precedent. Acțiunile fățișe ale lui Traian Băsescu, ce și-a asumat fără echivoc rolul de premier și președinte de facto al PDL, ridică grave probleme de ordin politic și juridic. Semnatarii cererii consideră că se impune convocarea rapidă a unui referendum prin care românii să poată spune direct, prin vot, dacă sunt de acord cu acțiunile și politice ale lui Băsescu. Nu există o altă cale ca Băsescu să răspundă pentru acțiunile sale. Referendumul e necesar pentru că există o listă importantă de încălcări ale Constituției. Băsescu a uzurpat rolul premierului, s-a substituit acțiunilor Guvernului. Președintele a săvârșit aceste fapte într-un mod abuziv. Cea mai gravă faptă: anunțul privind reducerea pensiilor și salariilor, nu numai că s-a substituit premierului, dar măsurile s-au dovedit neconstituționale. Președintele a acționat in mod direct, cerând guvernului să adopte anumite măsuri, care au fost apoi declarate neconstituționale. Președintele nu se poate sustrage de la răspunderea sa directă: a ordonat Guvernului să acționeze în afara cadrului instituțional. Președintele nu poate avea puteri executive pentru că scapă controlului reciproc dintre puterile statului. Băsescu, folosindu-se de calitatea de șef al CSAT a inclus presa in lista vulnerabilităților la adresa securității naționale. Băsescu a încălcat in mod repetat principiul separației puterilor în stat și independența justiție”, afirmă, printre altele, Nicolescu.Menționăm că șeful statului se află în sală și pregătește intervenția, făcând câteva însemnări pe documentele cu care a venit.