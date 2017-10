Ce spune Elena Udrea despre demisia deputatului Florin Gheorghe

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a anunțat, ieri, înscrierea a 500 de noi membri în partid, ea susținând că aceștia provin din Organizația Forței Civice din Caraș - Severin, dar și-a exprimat regretul față de demisia a doi deputați PMP.„Credem că cei care vor un proiect politic pe centru-dreapta cu adevărat, cu soluții de dreapta, cei nemulțumiți de încercarea de fuziune de nereușită între PNL și PDL să facă pasul către Partidul Mișcarea Populară”, a declarat Elena Udrea.În ceea ce privește demisia a doi deputați din PMP, Florin Gheorghe și Florin Secară, Elena Udrea a precizat: „Sunt oameni cu care am plecat la drum, oameni care m-au susținut încă din alegerile interne din PDL. Îmi pare rău de fiecare dintre cei doi, am fost în afară de colegi și prieteni, dar trebuie să ai nervi uneori pentru politică. Îmi pare rău că au plecat, însă nu poți să împarți lucrurile în alb și negru și nu poți să spui niciodată eu sau celălalt. Într-un partid mic și orgoliile sunt mari”, a spus Elena Udrea.Reamintim că, zilele trecute, deputatul constănțean Florin Gheorghe și-a dat demisia din PMP susținând că este dezamăgit deoarece, la Constanța, PMP s-a îndepărtat cu totul de la obiectivul central de a face o politică onestă și corectă.„Mi-am înaintat demisia din PMP și vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea și pentru care cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru ca valorile și obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină și realitate. Din păcate, cel puțin la Constanța, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă și corectă. Dimpotrivă, la PMP Constanța s-au înrădăcinat exact aceleași obiceiuri pentru care am părăsit PDL”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.El a mai adăugat că, așa cum a motivat și în demisia trimisă la partid, nu a fost și nu este dorit în organizația PMP de la Constanța de actualul președinte, Claudiu Palaz, care a făcut tot ce i-a stat în putere ca să-l îndepărteze din PMP.