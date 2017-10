Ce spune deputatul Gheorghe Dragomir despre "Guvernarea Ponta"

Copreședintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, consideră că, sub guvernarea Ponta, românii au avut parte de trei ani de aroganță, dispreț, minciuni, impostură și incompetență.„Promisiunile, propaganda și minciunile sunt principalele instrumente folosite de Victor Ponta pentru a-și acoperi eșecul și incompetența, iar abuzul și încălcarea Constituției sunt practicile sale preferate pentru menținerea la putere, toate asezonate cu sfidarea justiției, corupția și promovarea drepturilor speciale pentru politicieni. În trei ani de zile Victor Ponta și-a conturat un profil de mincinos notoriu. Au fost atâtea minciuni spuse în tot acest timp încât putem spune că premierul Victor Ponta și-a dat doctoratul în minciună”, afirmă liderul PNL Constanța.Deputatul liberal Gheorghe Dragomir face și o scurtă înșiruire a minciunilor promovate de Victor Ponta în cei trei ani de mandat.„Victor Ponta a mințit atunci când a susținut că va demisiona din funcția de premier dacă se va dovedi că a plagiat în teza de doctorat. A mințit atunci când a susținut că românii din străinătate au avut unde vota. A mințit în campania electorală pentru prezidențiale când spunea că Iohannis a tăiat pensiile și salariile. A mințit și atunci când a afirmat că va ieși din politică dacă până în 2016 autostrada Comarnic-Brașov nu va fi finalizată. A mințit atunci când a susținut că nu va mări taxele, atunci când a spus că va limita numărul de OUG sau atunci când a declarat cu nonșalanță că a mărit alocațiile pentru copii. Acestea sunt doar câteva exemple ale minciunilor promovate de Victor Ponta, cel care s-a aflat în ultimii trei ani în fruntea guvernului”.Dacă dăm la o parte ambalajul strălucitor în care propaganda PSD a împachetat guvernarea, parlamentarul PNL de Constanța consideră că „România rămâne astăzi cu un decalaj considerabil la nivelul dezvoltării, față de statele UE.„Creșterea economică realizată de Guvernul Ponta s-a aflat în cei trei ani sub nivelul de 3% asumat în programul de guvernare. Contrar angajamentelor, cifrele arată clar că evaziunea fiscală a atins cote record, iar creșterea nivelului de colectare a veniturilor la bugetul de stat s-a dovedit un eșec lamentabil”, a mai spus Dragomir.Nu în ultimul rând, copreședintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, este de părere că nerealizarea cea mai gravă a guvernării Ponta se referă la cele 1 milion de locuri de muncă promise în 2012.„În trei ani de mandat ai Guvernului Ponta au apărut în plus doar aproximativ 120 mii de salariați. Comisia Europeană a atras un semnal de alarmă că lipsa investitorilor străini care să creeze locuri de muncă este unul din marile dezechilibre economice ale României. În schimb, Victor Ponta dă vina pe sindicate pentru faptul că investitorii părăsesc țara. Din păcate, acesta este adevăratul bilanț al guvernării Ponta”, conchide parlamentarul liberal.