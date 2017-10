Ce spune Constantin Chirilă despre candidatura sa

Deputatul Constantin Chirilă este hotărât să meargă mai departe și să candideze pentru șefia Organizației Municipale a PDL Constanța, contrar zvonurilor care au început să apară și care susțin că parlamentarul va face doi pași înapoi. Încă de săptămâna trecută, de când s-a stabilit că data alegerilor va fi modificată, surse din cadrul PDL Constanța au precizat că deputatul Constantin Chirilă nu mai este interesat de funcția de președinte al Organizației Munici-pale a PDL Constanța. În plus, se spunea că parlamentarul se va retrage „elegant”, pentru a-i lăsa loc liber colegei sale de partid Maria Stavrositu, care este interimar la conducerea Organizației Municipale. Vineri, la sediul partidului, a avut loc ședința Biroului Permanent Județean al PDL și, pentru prima dată, Chirilă, care este foarte punctual, a lipsit de la întâlnire. Zvonurile apărute pe surse și absența lui de la ședință înclinau spre retragerea acestuia din competiție. Mai mult, anumiți colegi din partid regretau deja că organizația va fi lipsită de experiența unui om care este de 20 de ani în același partid. Cu toate acestea, Constantin Chirilă nu s-a răzgândit privind candidatura și a precizat, pentru „Cuget Liber”, că nu ia în calcul retragerea. „Nu știu de unde și, mai ales, cine are interes să lanseze astfel de zvonuri. Nu iau în calcul retragerea. Eu am spus că intenționez să candidez la șefia Organizației Municipale la îndemnul unor colegi, nu am făcut-o singur, de capul meu. O spun clar, am fost determinat de colegi să candidez pentru a se face ordine la Municipiu și pentru a ne pregăti pentru alegerile privind câștigarea Primă-riei Constanța. Am mai fost șef de Organizație Municipală și știu cum se face asta”, a spus Chirilă. El a mai precizat că ar lua în calcul o posibilă retragere doar dacă acele persoane care l-au determinat să candideze îi vor spune să se retragă. „Dacă vor exista colegi care să-mi explice de ce nu mai trebuie să candidez, atunci poate se va schimba ceva. Până atunci, îmi mențin intenția”, a mai precizat Chirilă. Fost președinte al Organizației Municipale a PD Constanța în mandatul 1999-2002, deputatul Chirilă a ținut să atragă atenția, săptămâna trecută, că echipă înseamnă ca toți cei afiliați să aibă interese comune și respon-sabilități pe măsură în cadrul partidului. „Cu siguranță o să candidez, pentru că iau în calcul ceea ce este bine pentru organizație. Doresc să se treacă peste perioada asta de provizorat care durează din 2008 și nu face bine nimănui, nu este bine pentru construirea unei echipe. De asemenea, doresc să se treacă peste împărțirea în diverse tabere, deoarece observ că lucrul acesta nu se mai termină. Eu știu că o echipă are un obiectiv comun și nu interese sau orgolii personale”, spunea Constantin Chirilă, la scurt timp după ce a confirmat că va candida. El a mai precizat că președinția Organizației Municipale trebuie validată prin vot, pentru că numai astfel pot fi adunați sub același steag membrii PDL care doresc binele partidului. Alegerile la Organizația Municipală a PDL Constanța vor avea loc la data de 5 noiembrie. Candidaturile pentru cei care aspiră la anumite funcții se pot depune începând de astăzi.