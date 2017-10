Ce spune conducerea PDL Constanţa despre parlamentarii USL Constanţa

Ce spune conducerea PDL Constanța despre parlamentarii USL Constanța

Partidul Democrat Liberal a lansat, recent, un raport real al primului an de guvernare Uniunea Social-Liberală, denumit Cartea Neagră a Guvernării. Raportul cuprinde teme precum: asaltul USL asupra democrației și a statului de drept, amânarea costisitoare pentru Ro-mânia a intrării în spațiul Schengen și în zona monedei euro, blocarea economică văzută ca misiune imposibilă pentru cei de la USL, creșterea numărului de șomeri și niciun loc de muncă în ciuda celor un milion promise, colapsul sistemului energetic, al industriei, agriculturii, educației și sănătății. Potrivit democrat-liberalilor, toate acestea au dus la disponibilizări, taxe suplimentare pentru agricultori, închiderea de spitale, introducerea coplatei și au schimbat radical discursul celor de la USL care, după un an de guvernare, se comportă ca și cum ar fi în opoziție. „În acest an de guvernare, USL-ul condus de Victor Ponta ne-a demonstrat nouă, cetățenilor României, ce înseamnă incom-petența și performanța economică zero. În afară de a-și mulțumi verișorii, amantele, partenerii de afaceri și rudele, USL nu a făcut nimic pentru buzunarul românilor, ba mai mult, performanța guvernamentală a însemnat mai multe taxe și impozite, scumpirea alimentelor de bază și a carburanților, scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale, ceea ce demon-strează clar că, în afară de un show mediatic, coaliția de la guvernare nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți viața românilor”, se spune într-un comunicat de presă transmis de Biroul Permanent Județean al PDL Constanța. Mai mult, aceștia au făcut și o analiză a parlamentarilor USL de Constanța, pe care îi acuză că nu fac nimic pentru binele constănțenilor care i-au trimis în Parlamentul României. „Dacă facem o analiză a activității parlamentarilor USL de Constanța, observăm că aceștia nu au făcut nimic pentru alegătorii care i-au trimis în Parlament. Nu au nicio atitudine față de subiectul privind gazele de șist, niciun punct de vedere referitor la ieftinirea gazelor sau la un CET nou pentru Constanța, nicio inițiativă care ar fi putut duce la ieftinirea gigacaloriei pentru constănțeni, nicio inițiativă pentru agricultorii din Dobrogea sau pentru salvarea patrimoniului cultural al Constanței. Deși au fost extrem de vocali în campania electorală, acum, când au primit țara pe mână, nu catadicsesc să facă nimic pentru orașul și județul lor. Mai mult de atât, activitatea lor din acest an de guvernare i-a transformat în niște trântori ai Parlamentului, care privesc cu nepăsare cum constănțenii plătesc una dintre cele mai scumpe gigacalorii din țară, cum li se măresc taxele și impozitele locale și cum se pregătește devalizarea Portului. După un an de zile, vedem cum atât constănțenii, cât și ceilalți locuitori ai României sunt obligați să susțină distracția luxoasă greierilor de la USL”, se mai spune în comunicatul transmis de reprezentanții PDL Constanța.