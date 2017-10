Ce spune Băsescu despre reţinerea şefei DIICOT

1

DNA

Ce noroc am avut cu rezultatul de duminica trecuta! Mai tineti minte de-a lungul ultimului an ce linsaj mediatic s-a dus impotriva acestui DNA? Pe Antena 3 si pe Romania TV, seara de seara se canta acelasi cantec: politie politica, dictatura, oameni "nevinovati" ridicati si aruncati in beciuri etc.N-are rost sa le spun numele ca se stiu care sunt. Valabil si in teritoriu: pe la Constanta, pe la Vrancea, pe la Mehedinti, si asa mai departe. In locurile oficiale (Parlament, Guvern) se manca acelasi rahat dar un pic mai indulcit. Se propunea voalat, combinarea celor doua Parchete: DNA si DIICOT intr-unul singur. La prima vedere nimic suspect. Scopul era defapt destituirea Codrutei Kovesi, iar asta ar fi fost o metoda "prin invaluire" stiuta fiind aprecierea de care se bucura aceasta in ochii Statelor Unite dar si a numeroase cancelarii occidentale. In fruntea noii institutii rezultata prin comasarea celor doua mai sus mentionate, ar fi fost pus un sef de paie, bine ales si bine "instruit" care ar fi blocat toate dosarele grele. Sa vada toata prostimea din aceasta tara una dintre cauzele pentru care nu sunt bani de abecedare, de pensii, de salarii, de autostrazi etc. Pentru ca sume uriase se sifonau pe restituiri imobiliare masluite, si pe pomeni electorale.