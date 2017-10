Ce spun primarii constănţeni despre Guvernarea USL

Bilanț după un an

Ce spun primarii constănțeni despre Guvernarea USL

În cursul zilei de 7 mai s-a împlinit un an de când USL se află la guvernare. Cu această ocazie, premierul Victor Ponta a declarat că, în opinia sa a fost un an ușor față de ceea ce urmează, rămânând de văzut cum va menține combinația între creșterea salariilor și pensiilor efectuate și măsurile de creștere economică.„Cred că a fost ușor acest an față de ceea ce urmează, însă cu atât mai mult având legitimitate și având stabilitate, sunt foarte hotărât ca prim-ministru să atacăm toate zonele în care trebuie făcute schimbări, să îndeplinim ceea ce am propus în programul de guvernare”, a susținut Ponta.El a declarat că România se află într-o poziție aparte între țările Uniunii Europene, întrucât actualul Guvern nu se încadrează în cele două mișcări principale din Europa, una doar austeritate, cealaltă doar creștere.De partea cealaltă, liderul Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu a spus că pe 7 mai, s-a „comemorat un an de guvernare Ponta, un an de când USL a catapultat România în haos politic, economic și administrativ”.În ceea ce privește chestiunile administrative, în tot acest an, cel mai greu a fost pentru primari care au trebuit să se confrunte cu situații, unele dintre ele destul de ciudate dacă ar fi să luăm în calcul votarea bugetului foarte târziu comparativ cu anii trecuți.Chiar și așa, după ce au trecut acest hop, mulți dintre ei se simt legați de mâini și picioare deoarece banii alocați sunt din ce în ce mai puțini, iar cheltuielile din ce în ce mai mari.Cei mai muți primari din județul Constanța fac parte din USL. Cu alte cuvinte, se află la guvernare și ar trebui ca lucrurile să se miște cât de cât în localitățile pe care le administrează. Cu toate acestea, edilii nu sunt mulțumiți și spun că nu se simte nicio îmbunătățire, ba, din contră, simt chiar piedici puse în calea proiectelor pe care le au. Mulți dintre ei vorbesc deschis despre subiect, însă evită să apară în presă cu declarații.Primarii reclamă proiecte începute și blocate„Am multe proiecte începute cu ani în urmă. Am sperat că după ce USL va ajunge la guvernare le voi rezolva în folosul oamenilor care au sperat că lucrurile vor fi mai bune și au votat USL. Nu se mișcă nimic, nu se întâmplă nimic bun deși au existat promisiuni. Sunt dezamăgit”, a declarat unul dintre primarii social-democrați din județul Constan-ța care a dorit să-și păstreze anonimatul.Cam aceeași părere o are și primarul localității Albești, Gheor-ghe Moldovan, dar refuză să facă declarații prea acide la adresa USL deoarece nu vrea să-i supere pe cei de la PNL, partid din care face și el parte.„Dacă domnul premier Ponta spune că acest an de guvernare a fost un an ușor, nici nu știu la ce să mă mai aștept. Și nici nu vreau să spun mai multe din respect pentru colegii mei din PNL. Nu pot să spun doar că aveam mai multe proiecte care se aflau în derulare și care acum stagnează. Pentru mine cei mai importanți sunt oamenii comunei cărora le-am promis anumite lucruri iar eu vreau să mă țin de cuvânt. Sper ca, totuși, lucrurile să înceapă să se miște”, a declarat primarul de la Albești, Gheorghe Moldovan.În schimb, nu de aceeași părere este primarul localității Hârșova, Tudor Nădrag de la PSD, care se declară mulțumit de cum decurg lucrurile.„Comparativ cu Guvernul PDL, acum se simte o revigorare a activității primăriilor chiar dacă bugetele sunt mai mici. Există o preocupare a actualului guvern care sprijină autoritățile locale pentru accesarea fondurilor europene. Am mai multe proiecte în derulare și lucrurile merg foarte bine deoarece se finanțează. Mai mult, sper ca în curând guvernul să aibă organisme mai responsabile pentru sprijinirea autorităților locale pentru absorbirea fondurilor europene care trebuie să fie o prioritate”, a spus edilul Tudor Nădrag.Aflat în „barca” opoziției, nemul-țumit de cum au evoluat lucrurile de când a venit la guvernare USL este și primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti de la PDL.„Consider că a fost un an foarte prost și s-a înregistrat o scădere privind investițiile. De asemenea, pe lângă faptul că nu s-au mai deschis sesiuni de finanțare a proiectelor, nici cele vechi nu au mai mers. În plus, avem o mare problemă deoarece bugetele sunt aproximativ egale cu cele din anii trecuți. În schimb, au crescut costurile utilităților. În acest fel nu mai rămân mai deloc bani pentru investiții, ceea ce este foarte rău. Vă dau un exemplu. Au revenit la vechile salarii în administrație dar bani în plus nu s-au dat la buget. Este foarte, foarte greu și nu se face nimic”, a spus primarul Vasile Delicoti.