Ce spun primarii constănţeni despre comasarea alegerilor

Ce spun primarii constănțeni despre comasarea alegerilor

Dintre toți politicienii, românii au cea mai mare încredere în primari. Prin urmare, ei sunt cheia câștigării alegerilor,oricare ar fi ele. Comasând alegerile locale cu cele generale, dincolo de economia făcută la buget, se transferă automat credibilitatea primarului asupra candidaților pentru Parlament și Consiliului Județean susținuți de acesta. Cu toate că această comasare ar fi în avantajul primarilor, nu toți sunt de acord cu o astfel de schimbare.Primarul localității Agigea, social-democratul Cristian Cîrjaliu, spune că are o părere foarte proastă vizavi de ideea comasării alegerilor.Jurist de profesie, el a ținut să precizeze că, dacă alegerile locale ar avea loc la anul, în luna noiembrie, așa cum se vehicu-lează, acest lucru nu este tocmai corect, deoarece mandatul de primar expiră în vară.„Nu văd cum s-ar prelungi mandatul de primar, că doar nu este război sau catastrofă, așa cum precizează legea. Mandatele de primari sunt date prin hotărâri judecătorești fix pentru o perioadă de patru ani. Pe urmă, nu mai poți activa. Nu cred că cei aflați la putere pot modifica o lege specială printr-o hotărâre de Guvern. Zilele trecute, îi auzeam pe unii de la putere cum că judecătorii nu respectă legea. Eu zic ca mai întâi să respecte legea politicienii, și pe urmă să vină cu pretenții”, a spus Cîrjaliu.El a mai precizat că nu asta ar fi singura problemă.„O altă problemă este cea privind cetățeanul care vine la vot. Este foarte greu pentru el să se trezească cu șase buletine de vot în mână. Nu va ști ce să aleagă atâta timp cât va avea buletine pentru primar, deputat, senator, președinte de Consiliu Județean, consilieri pentru Consiliul Județean și pentru Consiliului Local. Procesul electoral va fi foarte greoi din acest punct de vedere”, a mai explicat primarul din Agigea.v v vÎn schimb, colegul său de partid, primarul localității Peștera, Valentin Vrabie, spune că este de acord ca alegerile să fie comasate.„Sunt de acord din punct de vedere economic. Dacă s-ar reduce cheltuielile de organizare, cheltuie-lile publice, ar fi un lucru bun. Și mai bine ar fi dacă s-ar desființa Consiliile Județene și atribuțiile acestora ar reveni primăriilor de comună și orașe. Atunci bugetul pe care îl are fiecare Consiliu Local să fie folosit pentru funcționarea localității, iar 50% să se întoarcă la bugetul de stat. Vizavi de comasarea alegerilor, aș mai putea să spun că, economic, orice ban cheltuit mai puțin este benefic. Deci, sunt de acord, dacă este vorba de o reducere a cheltu-ielilor, dacă problema ar fi rezolvată și din punct de vedere juridic”, a declarat Valentin Vrabie.v v vȘi edilul orașului Murfatlar, democrat-liberalul Gheorghe Cojocaru, este de acord cu comasarea alegerilor.„Sunt de acord, deoarece nu mai muncim de două ori. Se știe că toate campaniile electorale sunt organizate de organizațiile locale. Dacă alegerile ar fi comasate, vom munci mai puțin în campanie, adică doar într-o singură campanie electorală, și vom cheltui mai puțini bani. Din punct de vedere al primarului, pot spune că mandatul a fost dat pentru o perioadă de patru ani. Din aceștia, trei au fost ani de criză. Astfel, ne-a determinat să găsim bani și să-i aducem din proiecte. În momentul de față, eu am cinci proiecte cu finanțare europeană și două cu finanțare guvernamentală. Comasarea alegerilor și mutarea lor spre toamnă ar însemna și timp pentru a finaliza toate proiectele astfel încât să-i poți arăta cetățeanului ce ai făcut pentru el”, a spus Gheorghe Cojocaru.v v v„Cred că cel mai bine este ca parlamentarele să se desfășoare după locale, pentru că alegerile locale sunt alegeri locale. Primarii trebuie să fie aleși în primă instanță, deoarece ei sunt cheia comunității. Parlamentarele se pot desfășura după. În opinia mea, localele sunt locale, iar parla-mentarele sunt parlamentare, adică trebuie făcute separat”, a declarat primarul localității Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni.v v vVizavi de această problemă, edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, spune că primarii au mai puțină influență asupra acestor modificări.„Dacă cei de la guvernare vor să schimbe ceva, noi trebuie să ne supunem. Într-un fel ar fi bine ca alegerile pentru primari să aibă loc în toamna anului viitor, deoarece ar fi timp pentru finalizarea proiectelor începute. Totuși, vreau să spun că un primar adevărat trebuie să fie tot timpul pregătit de alegeri. Dacă ai făcut ceva pentru comunitatea ta, nu trebuie să-ți fie teamă când vor avea loc. Pe de altă parte, cred că, dacă alegerile vor fi comasate, va fi greu pentru cetățean să voteze, deoarece va avea șase buletine de vot”, a declarat Adrian Stan.El a mai precizat că primarul este foarte important în localitatea sa și, astfel, cetățenii vor avea tendința de a vota „culoarea primarului” în cazul unor alegeri comasate.