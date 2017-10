Ce spun Chiru şi Boiagian despre realizarea pistelor pentru biciclişti

3

pista de biciclete

Ar fi tare bine sa se faca pistele astea de biciclete. Orice oras civilizat din afara are asa ceva. Eu merg zilnic cu bicicleta la servici, dar sincer zic ca am avut parte de mai multe incidente neplacute pe strada, cu masinile care ignora biciclistii. O pista de biciclete, bine semnalizata si intretinuta ar face foarte bine, poate asa se mai apuca si constantenii de facut miscare si sa reduca cheltuielile pe trasnportul cu mijloacele in comun.