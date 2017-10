Ce sfaturi are Traian Băsescu pentru Elena Udrea

Președinteleconsideră căa crescut enorm în politică, punctând că deși este și ea un "personaj controversat", are probleme mai mici decât a avut el și că ar fi suficient "să se descalțe de pantofii cu toc foarte înalt și să ia poșete mai ieftine"."Elena Udrea este crescută ca și politician de mine. Ea de la mine a învățat politica. Nu spun că are un profil perfect de președinte de partid, dar Elena Udrea a crescut enorm. Eu sunt convins că după experiența Roman, va deveni un politician de forță în România. Are rezistență, este o femeie inteligentă, vrea, are ambiție și este un om de dreapta. Pe Elena Udrea nu poți să o faci de stânga nici dacă o calci în picioare, nici dacă îi iei tocurile de la pantofi", a afirmat Băsescu, la B1 TV.Despre faptul că Elena Udrea ar fi un "personaj controversat" Băsescu a spus că la fel a fost și în cazul său. „Când ești controversat ai de făcut un singur lucru: să te bați să arăți că nu tu ai furat Flota. Doamna Udrea are probleme mai mici decât mine, ea trebuie să se descalțe de pantofii cu toc foarte înalt. Eu trebuia să explic că nu am furat o flotă. Doamna Udrea trebuie să mai lase din poșetele alea cu care a venit în politică, să ia poșete mai ieftine", a adăugat Băsescu.