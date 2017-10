Ce sfat le-a dat Mazăre directorilor numiţi de USL

Ce sfat le-a dat Mazăre directorilor numiți de USL

Liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, le-a spus participanților la Conferința Organizației Județene a partidului că cei dintre ei care au fost numiți la conducerea diferitelor instituții publice să nu devină îngâmfați, să comunice cu cetățenii, inclusiv cu ziariștii, și să își facă treaba pentru că altfel riscă să își piardă funcțiile.„Vreau să le spun celor care au fost acum după alegeri numiți în funcții, pe ici, pe colo, pe la inspectorate, să nu dea necuratul să vă îngâmfați, să nu mai răspundeți la telefon, să vă sune nu știu ce primar care e mai mic, nu e așa ca mine, nu are anvergură, și să îl țineți pe la uși să vă aștepte, să nu mai băgați în seamă oamenii și ziariștii. E unul pe care l-am numit director acum și care a tratat urât ziariștii. Aveți nevoie de ziariști, aveți nevoie să comunicați cu oamenii. Vreau ca voi să vorbiți cu oamenii ca și când erați înainte, în opoziție și fără funcții. Pentru că distracția e distracție, cum crede fiecare de cuviință, și treaba e treabă”, a afirmat Mazăre. Acesta a precizat că nu-l va tolera pe niciunul dintre cei care nu își vor face treaba.„Sigur că după congres mergem la masă, șprițuri, repet fiecare cum vrea el, dar treaba e treabă și e pretenția pe care o am. Sigur că pot să o am mai puțin de la aleșii pe timpul mandatului, dar dacă după patru ani de zile am făcut sondaj acolo și am văzut că nu stai bine, nici nu te mai susțin ca să candidezi. Pe ăștia aleși îi judecă oamenii, dar pe ceilalți care sunt numiți îi judecăm noi, că așa e structura societății”, le-a spus Radu Mazăre celor peste 600 de social-democrați prezenți la conferința Organizației Județene a PSD Constanța.În cadrul respectivei manifestări, primarul Constanței, Radu Mazăre, și președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, au fost realeși în funcțiile de președinte și, respectiv, prim-vicepreședinte al PSD Constanța cu unanimitate de voturi, în ambele situații neexistând contracandidați.