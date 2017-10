Ce se va discuta la şedinţa Consiliului Local din Medgidia

Ce se va discuta la ședința Consiliului Local din Medgidia

Consilierii locali din Medgidia se reunesc în ședință ordinară, joi, 26 septembrie. Pe ordine de zi se află nouă proiecte de hotărâri inițiate de primarul Marian Iordache care vor fi luate în discuție de aleșii locali.1.Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal MedgidiaInițiator: Primar, Marian Iordache2.Aprobarea proiectului “Crearea Centrului Național pentru Informare și Promovare Turistică și dotarea acestuia, Municipiul Medgidia, jud.Constanța” și a cheltuielilor legate de acesta Inițiator: Primar, Marian Iordache3.Aprobarea cooperării între Consiliul Local Municipal Medgidia și Fundația Star HopeInițiator: Primar, Marian Iordache4.Aprobarea dezmembrării imobilului teren ce aparține domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str.Triumfului, în două loturiInițiator: Primar, Marian Iordache5.Aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului teren identificat cadastral sub nr.106108, situat în intravilanul municipiului Medgidia, aleea Fagului, nr.3 (lot 2), cu destinația construire locuință individualăInițiator: Primar, Marian Iordache6.Aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului teren identificat cadastral sub nr.106112, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str.Molizilor, nr.2 (lot 148), cu destinația construire locuință individualăInițiator: Primar, Marian Iordache7.Aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului teren identificat cadastral sub nr.106114, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Fagului, nr.2A (lot 149), cu destinația construire locuință individualăInițiator: Primar, Marian Iordache8.Aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului construcție și teren aferent identificat cadastral sub nr.106126, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str.Paltinului, nr.27, cu destinația prestări serviciiInițiator: Primar, Marian Iordache9.Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia Inițiator: Primar, Marian Iordache Rectificarea pozitiei nr.1 din anexa 2 la HCL nr.169/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării acestoraInițiator: Primar, Marian Iordache