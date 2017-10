Ce salarii au angajaţii Camerei Deputaţilor. Cât câştigă Liviu Dragnea şi şoferul acestuia

Ce salarii au angajații Camerei Deputaților. Cât câștigă Liviu Dragnea și șoferul acestuia

Camera Deputaților a publicat, ieri, indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică alese și pe cele ale angajaților care ocupă funcții în serviciile instituției și în birourile parlamentare, în plată la data de 30 septembrie.Noile sume apar după ce Legea salarizării, inițiată de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a intrat în vigoare. Publicarea acestor date vine în contextul în care Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede ca autoritățile și instituțiile publice să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, o listă a tuturor funcțiilor, cuprinzând salariul de bază, baza de calcul, valoarea anuală a voucherelor de vacanță și valoarea anuală a indemnizației de hrană.Conform celor publicate pe site-ul instituției, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, are o indemnizație de 16.675 lei, vicepreședinții încasează câte 15.515 lei, secretarii și chestorii pleacă acasă, lunar, cu câte 15.225 lei, iar liderii grupurilor parlamentare primesc o indemnizație de 14.500 lei.De asemenea, președinții comisiilor permanente au o indemnizație de 14.065 lei, în timp ce vicepreședinții și secretarii acestor comisii au indemnizații de 13.630 lei, respectiv de 13.340 lei. De asemenea, deputații au o indemnizație de 13.050 lei.Din lista funcțiilor din serviciile Camerei Deputaților mai reiese că secretarul general are un salariu de bază maxim de 17.900 lei, un secretar general adjunct - 17.677 lei, un șef de departament sau director general - 12.400 lei, un director - 12.688 lei, iar un șef serviciu - 10.285 lei.Documentul mai atestă că un șef birou are salariu de bază maxim de 9.145 lei, un consilier parlamentar primește 8.859 lei, iar un expert parlamentar încasează 7.289 lei. Salariile de bază maxime ale bucătarilor, barmanilor, bufetierilor, ospătarilor sau liftierilor se ridică la suma de 2.365 lei, iar cele ale șoferilor la 3.703 lei.Și cum orice parlamentar are dreptul la cabinet parlamentar în teritoriu și, implicit la angajați, la data de 30 septembrie 2017, un consilier care lucrează la un asemenea cabinet primește un salariu de bază maxim de 3.811 lei, un consultant - 2.342 lei, un expert - 3.471 lei, iar un șofer - 1.450 lei.