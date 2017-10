Ce s-a stabilit la ultima şedinţă a Consiliului Local de la Cernavodă

Ce s-a stabilit la ultima ședință a Consiliului Local de la Cernavodă

În urma ședintei de Consiliu Local de la Cernavodă au fost aprobate 35 de proiecte de hotărâri, din cele 38, aflate pe ordinea de zi. Au fost retrase din dezbateri proiectele nr. 10,14 si 16. Primul proiect votat de către cei 17 consilieri prezenți, a fost cel de sprijinire logistică a Detașamentului de Pompieri Cernavodă. Pentru buna desfășurare a activității militarilor, Primăria va asigura lunar 500 litri de carburant, va suporta cheltuielile de reparație și piese auto pentru utilajele acestora, dar reparații pentru acoperișul garajului din cadrul unității. De asemenea, pentru funcționarea în condiții optime, Primăria va asigura asfaltarea și recondiționarea cailor de acces ale pompierilor, interveni cu promptitudine în cazul situațiilor de urgență.Aceasta hotărâre a fost luată și în urma prevederilor legii 307/2006, conform căreia fiecare localitate are obligația de a inființa serviciul voluntariat pentru situații de urgență, iar acest serviciu este asigurat, în Cernavodă, de către militarii detașamentului de pompieri. Alt proiect care a obținut votul consilierilor, este cel de aprobare a plății în mod electronic al taxelor și impozitelor. Cetățenii cernavodeni și societățiile comerciale vor avea posibilitatea să plătească online contribuțiile la stat. Proiectul se încadrează în “Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar”, conform căruia orașele cu populație de până la 150 mii locuitori, sunt obligate să implementeze acest sistem. SNEP va permite cetățenilor să achite taxele de acasă, evitând deplasările în afara orașului. Alt proiect care a obținut votul consilierilor locali, este cel prin care se solicită menținerea prețului de pornire la licitație pentru spațiile și terenurile pe care municipalitatea le închiriază, dar și prețul de închiriere al acestora.Conform hotărârii, nu se va mai aplica rata inflației, în stabilirea costurilor, iar tarifele ce se vor aplica anul viitor, vor rămâne la nivelul celor aplicate în 2012. Hotărârea a venit în sprijinul cetățenilor și agenților economici, în perioada de criză economică, asfel că nu vor plăti mai mulți bani pentru chirii și licitații. De asemenea, cei care desfășoară activități în piețe, vor plăti mai puțin, costurile fiind reduse la 4.74 lei/mp/lună. Alt proiect votat este cel prin care se aprobă suma de 422989.51 lei in bugetul local, pentru acordarea mesei la Cantina de ajutor social la Caminul persoanelor vârstince. Proiectul a fost inițiat de către Serviciul de asistență socială din cadrul primăriei Cernavodă.Această suma a fost aprobată pentru anul 2013, bani necesari pentru asigurarea hranei persoanelor nevoiase din Cernavodă. Menționam că în prezent, peste 100 de persoane din in oraș, beneficiază de cantina socială, iar peste 180 de familii primesc ajutor social. Un alt proiect care a trecut de votul consilierilor locali, este cel de aprobare a regulamentului de operare al Stației de Sortare și Transfer Deseuri, din cadrul SC Utilități Publice si Gospodăria Comunală SRL.Aceasta hotărâre face parte din Planul Național de Gestionare al Deșeurilor, și susține măsurile de protecție a mediului dar și al angajatilor care sortează deșeurile. De asemenea, aceasta hotărâre propune cetățenilor să repartizeze gunoiul înainte de a-l preda utilajului de transport. Proiectul prevede și o listă a deșeurilor care nu sunt permise în stația de sortare(deșeuri provenite din abatoare, de origine animală, cadavre de animale,reziduuri petroliere, pesticide, deșeuri spitalicești, deșeuri din materiale inflamabile).De asemenea proiectul prevede, că mașina de trasport gunoi să fie spălată în mod regulat, numai în stația de spălare specială și urcată pe o rampă, care îi va permite igiena completă și prevenirea contaminării cu diverși viruși. Angajații care vor lucra în cadrul stației de sortare, vor purta echipamente speciale de protecție.