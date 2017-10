Ce s-a decis la adunarea liderilor din judeţ ai Noii Republici

Ce s-a decis la adunarea liderilor din județ ai Noii Republici

În zilele de 18 și 19 august 2012, s-a desfășurat, în locali-tatea Lerești-Argeș, Adunarea Generală a Conducerilor Centrale și Județene ale Partidului Noua Republică. Potrivit comunicatului de presă emis de reprezentanții formațiunii, Adunarea Generală a luat act „cu îngrijorarea de derapajele grosolane ale USL de la cutumele democratice și normele statului de drept”. Reprezentanții NR sunt de părere că presupusele ieșiri din decor ale celor de la USL au culminat recent cu „asmuțirea populației împotriva unor instituții apar-ținând Justiției române”.Astfel, în cadrul întrevederii de la sfârșitul săptămânii tre-cute, Adunarea Generală a man-datat Președinția Partidului să analizeze oportunitatea unei plângeri penale împotriva con-ducerii USL și a președintelui interimar Crin Antonescu.În plus, liderul partidului, Mihail Neamțu, a fost „îm-puternicit” să continue discuțiile pentru constituirea unei Alianțe Electorale de Centru Dreapta și să semneze un eventual document oficial pentru „pecetluirea” colaborării dintre partidele membre. De altfel, miercuri, începând cu ora 16:00, Partidul Noua Republică va găzdui a treia întâlnire a liderilor formațiunilor de dreapta: PDL, PNȚCD, FCD, ICCD și PNR. Evenimentul va avea loc la București, în Hotelul Residence.Revenind la întâlnirea de la Lerești-Argeș, precizăm că liderii din județ ai partidului, împreună cu cei din conducerea centrală, au decis să propună partenerilor din viitoarea AECD constituirea unei Comisii de Integritate, sub conducerea Monicăi Macovei.Aceasta va avea în componență reprezentanți ai structurilor participante, cu principala sarcină de a oferi un aviz conform de integritate tuturor candidaților AECD la alegerile parlamentare. Membrii NR au reiterat în cadrul întâlnirii din week-end că, în contextul acestei alianțe, partidul trebuie să își păstreze identitatea doctrinară și ideologică, să rămână loiali principiilor și valorilor ce l-au guvernat până în prezent. În plus, aceștia vor cere partidelor membre ale AECD să adopte poziții comune în problemele esențiale, politice, economice și sociale, ale Statului Român.