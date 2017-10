Ce propunere de lege are un deputat

1

O PROPUNERE GENIALA

Era cazul ca parlamentarul sa ne spuna si cate accidente de acest fel din numarul citat au avut loc acolo unde erau bariere . Dl deputat n-a auzit de conducerea preventiva ? Daca admitem ca instalarea de bariere este o solutie , vom vedea ca , in continuare vor mai avea loc astfel de accidente din diverse motive ; neatentie , consum de alcool , adormirre la volan blocarea , motorului etc . Si se va cere ca la fiecare bariera sa fie un canton si cantonieri in ture care sa dea la manivela sa ridice si sa coboare bariera . Ba mai mult , nici acest procdeu nefiind sigur , se va introduce si automatizarea . Dl deputat poate sa mai propuna , pentru siguranta cetatenilor ca la fiecare intersectie sa fie o masina de pompieri . o autosanitara , un politist si toate semaforizate Oricum , este de apreciat efortul intelectual pe care-l depune un parlamentar ca sa faca o astfel de propunere in cei patru ani de dolce farniente . Cei mai multi nu fac nici atata . Sa mai zica cineva ca in Parlament nu se lucreaza .