Ce propunere are Nicolicea la proiectul privind executarea pedepselor

Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, social-democratul Eugen Nicolicea, a propus, la dezbaterea proiectului privind executarea pedepselor, reducerea cu șase zile a perioadei de detenție la fiecare lună petrecută în condiții improprii, față de trei zile cât prevede proiectul.Nicolicea a spus că proiectul inițial care prevede trei zile de reducere a pedepselor nu ar avea efect, iar micșorarea cu nouă zile, așa cum a propus deputatul UDMR Marton Arpad, este prea mare."Nu a fost niciun fel de propunere, a fost rezultatul unui calcul, pentru că la o zecime scădere de pedeapsă cum era până acum te duce tot la faza de eliberare condiționată la două treimi și acolo din una sau două amânări a fost eliminat tot câștigul pe care l-ai avut că ai stat în condiții inumane și am spus că legea practic nu are niciun efect și mai bine să nu faci o astfel de lege. Pe de altă parte, mi s-a părut cam mare și propunerea făcută de domnul Marton Arpad de nouă zile, adică o treime reducere pentru condiții inumane. Și eu am făcut o sugestie și anume că poate să devină efectivă în jur de cinci, șase zile acordate pentru condiții inumane, rămâne să stabilească comisia", a precizat Nicolicea, după ședință, citat de Agerpres.El a spus că discuția în privința acestui proiect se va relua luni în comisie.Comisia juridică a Camerei Deputaților a început de săptămâna trecută dezbaterea la proiectul privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.