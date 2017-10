Ce proiecte legislative are în plan deputatul de Constanţa Remus Cernea

Ce proiecte legislative are în plan deputatul de Constanța Remus Cernea

Deputatul Colegiului 9, Remus Cernea, și-a inaugurat, vineri, cabinetul parlamentar din Constanța. Acesta se află situat pe strada George Enescu nr. 21, colț cu strada Constantin Brătescu și este destul de modest, însă, după cum spune tânărul deputat aflat la primul mandat, pe viitor, acesta va fi mai bine amenajat. Pentru spațiul în care își va desfășura activitatea atunci când va fi prezent în Constanța, Remus Cernea plătește o chirie de 250 de euro pe lună.Prezent la noul său birou, parlamentarul a susținut o conferință de presă, în care a oferit detalii despre activitatea sa politică recentă. Totodată, Remus Cernea a prezentat informații despre acțiunile pe care le va întreprinde pe viitor.„Viitorul stă în politica verde, iar ținta noastră este să promovăm tehnologiile verzi. Este pentru prima dată când în forul legislativ politicienii verzi au câștigat două mandate: Remus Cernea, din partea Mișcării Verzilor Democrat Agrarieni, la Constanța, și Ovidiu Iane, din partea Partidului Verde, în județul Suceava”, a spus Remus Cernea.El a precizat că, nu a uitat pentru ce a fost trimis de oameni în Parlament, motiv pentru care are deja câteva inițiative legislative.„Împreună cu deputatul Ovidiu Iane am inițiat un proiect de lege pentru interzicerea cianurilor în cadrul exploatărilor miniere, urmând ca în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii orice exploatare de acest tip să înceteze. Totodată, ne opunem exploatării gazelor de șist, este o tehnologie pe care o considerăm periculoasă”, a spus Cernea.Revenind la proiectul de lege care vizează interzicerea cianurilor în cadrul exploatărilor miniere, acesta ar urma să fie depus cât de curând în Parlament.Actul precizează la articolul 1 că utilizarea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri este strict interzisă. De asemenea, se mai precizează că în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii orice companie care derulează o exploatare pe bază de cianuri este obligată să înceteze activitatea.„O exploatare minieră astfel închisă nu va putea fi redeschisă decât dacă, în maximum 24 de luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial, compania va propune o altă tehnologie de exploatare care să nu utilizeze cianuri și care să se conformeze cerințelor legale de protecție a mediului, și dacă ulterior se vor obține toate avizele pentru implementarea acestei tehnologii”, se mai arată în proiectul de lege prezentat de cei doi deputați.Totodată, o altă prevedere menționează că, dacă în 24 de luni compania nu va propune spre avizare o altă tehnologie, respectiva exploatare va fi definitiv închisă, iar compania obligată să suporte costurile de ecologizare.În plus, nerespectarea prevederilor privind interzicerea exploatărilor cu cianuri este sancționată cu cinci milioane de lei pe zi de întârziere față de termenul limită de șase luni, dar și cu retragerea licenței de exploatare.Deputatul Remus Cernea a precizat că urmează să discute despre cele două inițiative legislative și cu colegii din USL, cei care l-au sprijinit să ajungă în Parlamentul României și de la care așteaptă susținere și în inițiativele legislative pe care le are.La final, Remus Cernea a promis că va fi alături de cei care l-au ales ori de câte ori va fi nevoie și a precizat că va fi prezent săptămânal la Constanța pentru a oferi audiențe celor interesați.