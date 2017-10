Ce proiecte legislative a iniţiat deputatul Andrei Răzvan Condurăţeanu

Ce proiecte legislative a inițiat deputatul Andrei Răzvan Condurățeanu

Deputatul PP-DD de Constanța Andrei Răzvan Condurățeanu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că a inițiat, în această perioadă, trei proiecte de acte normative. Primul - pe domeniul creșterii alocației copilului, de la 42 de lei, la 50 de lei, și a alocației copiilor cu handicap, de la 84 de lei, la 100 de lei. „Am luat în calcul indicatorul social de referință, a însemnat o creștere a alocației cu 20%, s-a ținut cont de propunerile din 2009, care nici până în prezent nu au fost puse în aplicare. Această lege a fost făcută în urma unui studiu, proiec-tul a fost fundamentat, reieșind un fond bugetar de 365 milioane de lei pe an, o cotă de 0,005% din PIB”, a explicat deputatul PP-DD. Ținând cont de situația actuală din România, PP-DD își propune să ajute toate categoriile sociale.„Așa cum am spus și înainte și în timpul campaniei electorale, vrem ca oamenii care ne-au votat, dar și cei care nu ne-au votat să beneficieze de sprijin din partea partidului nostru. De aceea, ne vom bate până când ne vom pune în aplicare toate proiectele, până când actuala guvernare va înțelege că, în momentul de față, foarte important este să sprijinim cetățenii, pentru că 85% din populația României are un nivel de trai redus”, a spus Andrei Condurățeanu. O altă inițiativă legislativă a deputatului de Constanța este cea privitoare la creșterea punctului de pensie. „Guvernul a spus că vine în sprijinul pensionarilor cu o creștere de 4%, dar noi am arătat, ținând cont de inflația pe 2012 și de valoarea salariului mediu pe eco-nomie, că acea mărire de 4% nu este de fapt o creștere. Era nevoie de 6,5%, aceasta va fi propunerea noastră într-o viitoare inițiativă le-gislativă”, a precizat parlamentarul.În ceea ce privește venitul minim garantat, PP-DD propune ca ajutorul social de 500 de lei să fie majorat cu 20%, crescând astfel la 600 de lei. „Efortul bugetar este de 86 milioane de lei, o cotă de 0,01% din PIB. Acești bani vor fi alocați în urma colectării de taxe și impozite”, a declarat deputatul PP-DD. Andrei Condurățeanu a mai spus că partidul său își va susține declarațiile și propunerile din campania electorală, cele 100 de puncte din program, și că îi va sprijini pe oameni prin fapte, nu prin vorbe: „Ne vom bate, vom veni cu soluții, vom demonstra gu-vernului că, de fiecare dată când va invoca idei populiste, ne-fondate, PP-DD va avea o po- ziție concretă vizavi de ordo-nanțele respective”.