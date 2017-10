Ce proiecte are pentru Adamclisi, primarul Anton Burcea

Cu toate că s-a confruntat cu probleme mari din cauza inundațiilor de anul trecut care au distrus în mare parte comuna, primarul localității Adamclisi, Anton Burcea, este optimist că lucrurile vor reveni la normal cât mai curând și toate proiectele vor fi duse la bun sfârșit.Despre distrugerile provocate de viiturile care s-au abătut, în vara anului trecut, asupra localității Adamclisi s-a tot scris, primarul făcând chiar și un memoriu la Guvern pentru a fi ajutat. Așa se face că, o bună perioadă de timp, nu s-a putut lucra la remedierea drumurilor, din cauza lipsei banilor. În cele din urmă, administrația locală a primit ajutor financiar atât de la CJC cât și de la Guvern. Inițial, o parte a banilor a fost folosită pentru reabilitarea străzilor din satul Zorile, însă lucrările nu se opresc aici.„Acum se lucrează la drumurile din Abrud, iar cu banii pe care i-am primit după inundații vrem să reabilităm drumul de la Adamclisi către Zorile. Și așa acest drum era într-o stare rea, iar inundațiile de anul trecut nu au făcut decât să înrăutățească și mai tare condițiile de circulație. Costurile vor fi destul de mari,deoarece trebuie turnat covor asfaltic, însă eu sunt optimist că ne vom încadra în banii pe care-i avem la dispoziție”, a declarat primarul Anton Burcea.Totodată, el a spus că o altă problemă care este pe cale să se rezolve este cea cu privire la alimentarea cu apă în satul Abrud, ce aparține de comuna Adamclisi, unde locuiesc aproximativ 300 de persoane.„Oamenii de aici se alimentează cu apă de la o singură cișmea, la fel de veche precum localitatea. Am încercat de mai multe ori să instalăm o rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat, dar pro-iectul pe fonduri europene a fost respins de fiecare dată pe motiv că sunt prea puțini locuitori și investiția nu este rentabilă. Din fericire, problema o să fie rezolvată cu bani proveniți din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Am semnat contractul și, în scurt timp, va începe derularea lucrării, deoarece s-a stabilit deja prin licitație constructorul. Cu alte cuvinte, cât de curând, oamenii din Abrud vor putea să bea apă de la robinet”, a mai spus primarul Anton Burcea.Printre proiectele pe care primarul comunei Adamclisi mai are puțin și le duce la îndeplinire se află și cel care privește construirea unei instalații de biogaz și a unei turbine eoliene care să deservească instituțiile publice din localitate. În prezent, proiectul se află în derulare fiind co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat între comuna Adamclisi cu Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie. Obiectivul specific acestui proiect prevede diversificarea surselor de producere a energiei electrice: construirea și instalarea unui sistem eolian pentru producerea energiei electrice de 200 KW și a unei instalații de producere a biogazului având o capacitate de 100 metri cubi/30KW.„În urma realizării acestui proiect, vor fi reduse costurile cu energia electrică necesară instituțiilor publice și iluminatul stradal din comună, economii ce vor fi redirijate către alte proiecte pentru dezvoltarea locală. Un alt obiectiv este acela de a se crea noi locuri de muncă prin realizarea noilor capacități de producere a energiei electrice. În prezent, a fost turnată fundația, iar în cursul acestei luni va fi montată turbina. Sperăm ca în luna octombrie să fie finalizată această lucrare”, a mai spus primarul Anton Burcea.