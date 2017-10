Ce proiecte are în lucru primarul din Topraisar, Stelian Gheorghe

Aflat la al patrulea mandat în fruntea administrației locale din comuna To-praisar, primarul Stelian Gheorghe de la PSD continuă strategia de dezvoltare a localității.Unul din cele mai importante proiecte care i-a dat ceva bătaie de cap vizează construcția unei grădinițe la standarde europene, dar, edilul spune că nu se dă bătut iar la toamnă copiii vor studia într-o unitate de învățământ nouă.„După cum știți, am tot avut probleme cu grădinița nouă din Topraisar a cărei lucrare a început în anul 2008. Această investiție s-a derulat cu dificultate, din cauza faptului că Ministerul Educației nu a mai alocat sumele necesare finalizării instituției. Totuși, cu bani de la bugetul local am reușit să facem acoperișul, altfel riscam ca o parte din lucrare să se degradeze în timpul iernii. Clădirea în care va funcționa grădinița este în regim P+1, cu șase săli de clasă, vestiare, toalete, dușuri, cabinet medical, loc de joacă pentru cei mici, în total având o capacitate de 160 de locuri. Ne-am propus ca în acest an, la toamnă, să finalizăm construcția cu bani de la bugetul local”, a spus Stelian Gheorghe.El a mai precizat că, după inaugurarea noii grădinițe, vechiul imobil, în care se țin cursurile preșcolare la această dată, va fi valorificat în cadrul unui proiect cu Ministerul Muncii. Mai exact, clădirea va fi transformată într-un centru pentru copiii din Topraisar care au părinții plecați la muncă în străinătate.Un alt proiect pe care îl are în lucru primarul de la Topraisar este cel care vizează amenajarea unui drum de exploatare agricolă.„În momentul de față, mai avem în lucru un proiect ce privește amenajarea unui drum de exploatare agricolă la Topraisar. Fondurile în valoare de 1,5 milioane de euro necesare pentru realizarea proiectului vin prin Măsura 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii, din cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală. Drumul de exploatare se va întinde pe o suprafață de 11 kilometri și va ocoli localitatea, fiind destinat traficului utilajelor agricole”, a spus șeful administrației locale din Topraisar.Primarul a mai adăugat că, lucrările de amenajare ar trebui să înceapă în vară, iar în maxim un an de zile să fie finalizate.În altă ordine de idei, edilul a spus că așteaptă să vadă care vor fi noile programe europene, ce se vor derula în perioada 2014-2020, și pentru ce obiective ar putea să mai atragă bani pentru localitatea Topraisar.Și în mandatul anterior, edilul a reușit finalizarea unor proiecte de interes major pentru comunitate, mai exact, rețeaua de canalizare și stația de epurare. Cele două lucrări au făcut parte dintr-un proiect integrat, finanțat prin Măsura 3.2.2, privind renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale. Valoarea totală a proiectului a fost de 2,5 milioane euro, bani primiți de la Uniunea Europeană.