Ce proiect de hotărâre a depus consilierul municipal Iustin Fabian Roman

Consilierul municipal, Iustin Fabian Roman, a depus un proiect de hotărâre, prin care se prevede realizarea unui model de mini-magazine sau buticuri standard pentru flori în Constanța.„Am deschis acest subiect de mai multe ori în comisiile interne ale Consiliului local, pentru că orașul nostru are o importanță deosebită turistică la țărmul Mării Negre și, totodată, principala poartă de intrare a României are nevoie de o fațadă îmbunătățită, o față proaspătă, începând cu aspectul extern al blocurilor până la ceea ce privește vânzările ambulante de flori”, a spus consilierul municipal Iustin Fabian Roman.El a explicat că, în proiectul de hotărâre, se prevede încadrarea acelor mini-magazine în peisajul arhitectural al zonei orașului. „Fie că vorbim de vânzătorii ambulanți din Tomis III, de cei din zona gării CFR, de la Casa de Cultură sau de la Spitalul Județean, aceste tarabe au un aspect necorespunzător cu peisajul arhitectural al orașului. Este necesar ca aceste tarabe ambulante să fie înlocuite cu un fel de mini-magazine/ buticuri cu flori, care să se încadreze în peisajul arhitectural al zonei respective. Astfel, acestea, prin aspectul exterior și realizarea lor tehnică, vor avea rolul de a înfrumuseța locațiile unde sunt amplasate. Pe lângă textul hotârării, am depus și o propunere a modelului acestor mini-magazine/buticuri pentru flori”, a mai declarat Iustin Fabian Roman, consilier municipal.