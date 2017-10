Ce primării din judeţul Constanţa trebuie să returneze banii primiţi de la Guvern

Ce primării din județul Constanța trebuie să returneze banii primiți de la Guvern

Un număr de 31 de primării din județul Constanța vor trebui să returneze banii primiți de la Guvern după ce s-a adoptat o Ordonanță de Urgență în acest sens. Cele 31 de primării au edili de la toate partidele, respectiv, PDL, PNL și PSD.Astfel, în ceea ce privește județul Constanța, pe lista neagră se află comuna 23 August care a primit 500 mii lei, Adamclisi (400 mii lei), Agigea (50 mii lei), Albești (420 mii lei), Băneasa (200 mii lei), Castelu (450 mii lei), Cogealac (100 mii lei), Comana (50 mii lei), Costinești (400 mii lei), Cumpăna (250 mii lei), Eforie (100 mii lei), Ghindărești (400 mii lei), Hârșova (40 mii lei), Horia (400 mii lei), Independența (200 mii lei), Lumina (500 mii lei), Medgidia (1.070 mii lei), Mihail Kogălniceanu (50 mii lei), Mircea Vodă (370 mii lei), Murfatlar (500 mii lei), Năvodari (50 mii lei), Nicolae Bălcescu (400 mii lei), Ovidiu (450 mii lei), Pecineaga (30 mii lei), Peștera (160 mii lei), Poarta Albă (500 mii lei), Rasova (560 mii lei), Siliștea (50 mii lei), Techirghiol (300 mii lei), Tuzla (250 mii lei) și Valu lui Traian (500 mii lei). Așadar, autoritățile locale au la dispoziție trei zile să restituie la bugetul de stat sumele primite prin HG 255/2012, aprobată de Guvernul Ungureanu, a anunțat ministrul de Finanțe Florin Georgescu, precizând că nu se știe ce sumă va fi astfel recuperată. „Am adoptat o Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice, cu două puncte. În primul rând, în mod legal, am pus în aplicare decizia CCR și am oprit încasarea acelei cote de asigurări de sănătate pentru cei care au pensiile peste 740 dincolo de limita stabilită de lege. În al doilea rând, am decis recuperarea din conturile autorităților locale a sumelor distribuite prin HG 255/ 2012, acea hotărâre prin care s-au alocat din fondul de rezervă bani către autoritățile locale de către fostul Guvern”, a declarat, la rândul său, și premierul Victor Ponta. Ulterior, ministrul de Finanțe Florin Georgescu a explicat că prin această decizie s-a stabilit ca din sumele alocate către primăriile menționate prin acea hotărâre de guvern să fie blocate, iar ce a rămas necheltuit să se restituie la Guvern pentru a fi distribuit pentru prioritățile acestuia. Întrebat despre ce sumă este vorba, Georgescu a răspuns că nu se știe încă despre câți bani este vorba. „Nu știm sumele acum, pentru că nu știm ce a făcut fiecare în teritoriu. Acum am stabilit acest lucru, iar într-o zi-două vom vedea rezultatele, prin faptul că se vor întoarce sumele de bani necheltuite, de la autoritățile locale respective. Autoritățile locale au la dispoziție trei zile de la apariția în Monitorul Oficial a documentului, să restituie sumele alocate prin HG 255/2012 și necheltuite”, a mai precizat Georgescu.