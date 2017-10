Ce preferinţe au avut constănţenii la alegerile europarlamentare

Cum s-a votat pe litoral

Ce preferințe au avut constănțenii la alegerile europarlamentare

Biroul Electoral Județean Constanța a anunțat, ieri, rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare, prezența la vot în județul Constanța fiind de 29,77%.La nivelul județului Constanța, Alianța PSD - UNPR - PC a obținut 34,47% (60.456 voturi), PNL 14,75% (25.867 voturi), PMP 11,18% (19.507 voturi), iar PDL 10,49% (18.303 voturi). Candidatul independent Mircea Diaconu a fost ales de 9,54% din sufragii, fiind votat de 16.728 de persoane. În rest, toate celelalte partide nu au reușit să treacă pragul electoral. Astfel, PPDD a obținut în județul Constanța un scor de 4,24% (7.448 voturi), Forța Civică - 4,09% (7.183 voturi), PRM - 3,28% (5.783 voturi), Partidul Ecologist Român - 1,36% (2.490 voturi), PNȚCD - 1,04% (1.838 voturi), Partidul Verde - 0,38% (870 voturi), iar Partidul Noua Republică - 0,22% (390 voturi).Cei mai fericiți au fost cei de la Partidul Mișcarea Populară, care au făcut o figură bună, filiala de la Municipiu Constanța clasându-se pe locul doi, după Alianța PSD - UNPR - PC. Mai mult, în ceea ce privește scorul la nivel județean, PMP Constanța a obținut 11,18%, un scor peste cel de la nivel național care este de doar 6,21%, lucru care l-a mulțumit enorm pe președintele Organizației Județene a PMP, Claudiu Palaz.În urma rezultatelor finale, PDL Constanța a obținut la nivel județean un procent de 10,49%, aflându-se astfel pe poziția a patra după PSD, PNL și PMP. Totodată, în municipiul Constanța, PDL a obținut 8,74%, clasându-se tot pe locul patru, după PSD, PMP și candidatul independent Mircea Diaconu.În acest context, tristețea se putea citi, ieri, și pe fețele democrat-liberalilor care sperau să ia mai multe voturi în județul Constanța, scorul final fiind sub așteptările lor.„Am făcut tot ce ne-a stat în putință și ne așteptam la mai mult, de aceea am și pornit optimiști în campanie. De fapt, dacă nu ai porni cu dorința de a învinge, ar însemna că nu ești un luptător. PDL resimte jocul divizării generate de construcția Partidului Mișcarea Populară și, în Constanța, electoratul președintelui a influențat foarte mult rezultatele finale”, a declarat președintele PDL Con-stanța, Gigi Chiru.Legat de rezultatele de la nivel central, care clasează PDL la 12,23%, liderul partidului, Vasile Blaga, a declarat că putea fi un procent mai bun, dar în actualele condiții este un procent acceptabil, cu toate că inițial democrat-liberalii sperau să obțină 15-20%.PNL Constanța a obținut la nivel județean 14,75%, un scor apropiat de cel central, care este de 15.00%, astfel că liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, s-a declarat destul de mulțumit și a spus că la Constanța scorul este mai bun ca la alte alegeri europarlamentare.Fără o campanie așa cum ar fi putut face cei de la PSD Constanța, filiala județeană a partidului a obținut 34,47% și s-a clasat, așa cum era de așteptat, pe primul loc, însă cu un scor sub cel al partidului la nivel central, care a fost de 37,60%.„Am fost prins cu DNA-ul, cu portul, nu am avut timp să mai pregătesc și o campanie așa cum știu cei de la PSD Constanța să facă”, declara, zilele trecute, primarul Radu Mazăre, care este și președinte al PSD Constanța.