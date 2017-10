Ce precizări face purtătorului de cuvânt al preşedintelui României cu privire la învestirea lui Puiu Hașotti în funcția de ministru

Ce precizări face purtătorului de cuvânt al președintelui României cu privire la învestirea lui Puiu Hașotti în funcția de ministru

Referitor la declarațiile mai multor lideri ai Uniunii Social-Liberale făcute în ultimele zile privind scrisoarea președintelui României, domnul Traian Băsescu, de joi, 21 iunie a.c., prin care i-a cerut prim-ministrului Guvernului României, domnul Victor Ponta, să transmită, până la data depunerii jurământului de învestitură a domnului Puiu Hașotti în funcția de ministru al Culturii și Patrimoniului Național, o declarație pe propria răspundere a ministrului desemnat care să ateste că teza sa de doctorat și celelalte opere științifice nu constituie plagiat, Administrația Prezidențială face următoarele precizări:- (1) Dreptul președintelui României de a verifica corespunderea candidatului cu funcția de ministru are ca temei legal Decizia 356 din 2007 a Curții Constituționale a României. Decizia prevede următoarele: „Aceste audieri privesc corespunderea pentru funcție a candidaților propuși de primul-ministru privitor la pregătirea generală, pregătirea în specialitatea domeniului, experiența în materie, instruirea și aptitudinile pentru funcția în domeniu, reputația neștirbită și moralitatea, condiții necesare și indispensabile funcției de ministru. (…) Procedurile realizate de comisiile permanente parlamentare privind corespunderea candidatului pentru funcția propusă, în cazurile alin. (1) și (3) trebuie avute în vedere de Președintele României în cazul remanierii guvernamentale prevăzută de alin. (2) al aceluiași Art. 85 și pe aceste temeiuri Președintele României are îndreptățirea de a verifica corespunderea candidatului pentru funcția propusă, în raport de aceleași condiționări-criterii menționate anterior, și poate solicita motivat o altă propunere din partea primului-ministru.”.- (2) Interpretarea că președintele României condiționează învestirea domnului Puiu Hașotti în funcția de ministru al Culturii și Patrimoniului Național este rău-voitoare și neconformă cu textul scrisorii prin care președintele României a solicitat prezentarea unei asumări scrise de către domnul Puiu Hașotti care să ateste că teza sa de doctorat și celelalte opere științifice nu constituie plagiat.- (3) Solicitarea președintelui României are la bază impactul major negativ asupra României în plan intern și internațional generat de recentele incidente cu privire la posibilele acte de plagiat de care sunt acuzați o parte dintre membrii Guvernului României.- (4) Președintele României salută declarația publică a domnului Puiu Hașotti, făcută joi, 21 iunie 2012, prin care afirmă că a semnat o declarație pe proprie răspundere în care a garantat că publicațiile menționate în propriul său curriculum vitae nu sunt susceptibile de plagiat. Președintele României salută și declarația publică a domnului Puiu Hașotti, făcută vineri, 22 iunie 2012, prin care a afirmat că a depus declarația la Cabinetul Prim-Ministrului României.